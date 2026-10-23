Бронзовый дубль в Париже Спорт 28 октября 2026 г. 5:00 Абзал Камбар Казахстанский клуб по дзюдо JENYS второй год подряд стал бронзовым призером самого престижного турнира континента – Лиги чемпионов ECC в Париже (Франция). В споре 11 сильнейших команд Европы наши дзюдоисты в утешительной сетке одолели российский «Конар» (4:2), а в поединке за третье место в Golden Score вырвали победу у французского Judo Nice – 4:3. Золото в третий раз выиграл парижский ПСЖ. Двойной подиум частного клуба, основанного предпринимателем Алмазом Альсеновым, стал большим подарком отечественного дзюдо ко Дню Республики. #Спорт #дзюдо #JENYS