Бронзовый дубль в Париже

В споре 11 сильнейших команд Европы наши дзюдоисты в утешительной сетке одолели российский «Конар» (4:2), а в поединке за третье место в Golden Score вырвали победу у французского Judo Nice – 4:3. Золото в третий раз выиграл парижский ПСЖ. Двойной подиум частного клуба, основанного предпринимателем Алмазом Альсеновым, стал большим подарком отечественного дзюдо ко Дню Республики.