«Бронзовый» почин

Казахстанский штангист Ерасыл Умаров стал бронзовым призером чемпионата Азии среди юношей, сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики.

В первом упражнении – «рывке» – Умаров, выступающий в категории до 55 кг, реализовал все три подхода и остановился на весе в 104 кг. В «толчке» наш спортсмен справился с весом лишь с третьей попытки. Его итоговый результат – 228 кг (104+124). Первые два места заняли спортсмены Вьетнама – К Дуон (113+143) и Дуон Туан (112+136).

Континентальный турнир, который проходит в столице Узбекистана Ташкенте продлится до 25 июля. Помимо юношей (17 лет) здесь соревнуются и юниоры (до 20 лет).