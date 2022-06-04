Брошенных детенышей косули нашли в Павлодарской области

При патрулировании земель Аксуской сельскохозяйственной зоны лесной патруль обнаружил трех брошенных детенышей косули. Об этом сообщил руководитель Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждар Жусупов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Один из них умер, остальные два по внешнему виду голодные. Рядом бродячие собаки, матери нет. Забрали их в лесхоз", – сообщил Жусупов.

Он отметил, что детенышам не более трех дней от роду. Их начали откармливать молоком.