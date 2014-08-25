Брошенный с трибуны камень убил футболиста

Трагедия произошла на стадионе в Тизи-Узу в конце встречи первенства страны против "УСМ Алжир", передает Лента.ру со ссылкой на Sky News.

"Кабилия" в домашнем матче проигрывала своим соперникам, что и вызвало недовольство фанатов. Чтобы выразить свое возмущение они начали бросать на поле, где находились футболисты, камни, передает Shanghai Daily. Один из них и попал по голове Эбоссе. Получив травму, 24-летний камерунец потерял сознание, с поля его унесли на носилках. Врачи "скорой помощи" доставили футболиста в больницу, однако медики не смогли ему помочь и констатировали смерть.

"Министр внутренних дел Алжира Тайеб Белаиз распорядился о начале расследования трагической смерти Альберта Эбоссе", – рассказали в "Кабилии". На сообщения о смерти спортсмена отреагировал клуб "УСМ Алжир", назвав происшедшее "печальным известием, которое прогремело как гром среди ясного неба".

В матче Эбоссе успел забить мяч, однако это не спасло его команду, которая проиграла со счетом 1:2.