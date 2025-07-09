Брошюры с QR-кодами раздает полиция жителям области Жетысу

Закон и Порядок
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Эти коды дают возможность любому гражданину пройти на страницы в интернет-ресурсы, где размещены материалы о том, как не попасть в сети мошенников, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

«В нынешнем году разработан новый образец раздаточных брошюр, содержащих в том числе QR-код для перехода на страницы, где имеются видеоматериалы предупредительного характера, - рассказали в департаменте полиции области. - В общественных местах, в том числе мечетях, на рынках, в торговых домах, медучреждениях и в учебных заведениях  роздано около 85 000 брошюр и памяток с рекомендациями по мерам предосторожности от интернет-мошенников».

Для повышения правовой грамотности населения к полицейским присоединились на ниве профилактической работе неправительственные организации, такие, как студенческий отряд «Жас қыран», волонтеры «Lider KZ» и общественное объединение «Қос Қанат Жетысу».

«Идет постоянный мониторинг интернет-пространства, - отметили в департаменте полиции области. – По его результатам заблокировано 2184 противоправных сайтов. А на различных Интернет-ресурсах опубликовано 642 видеоролика о профилактике преступлений в сфере высоких технологий».

Около 590 миллионов тенге ущерба нанесли мошенники жителям области Жетысу уже в этом году. Способствует кибермошенникам развитие интернет-сетей, это позволяет простым людям удаленно работать, получать информацию и услуги, приобретать товары и оплачивать все, не выходя из дома. Этим активно пользуются в преступных целях мошенники, постоянно придумывая и воплощая в реальность новые способы отъема денег у доверчивых или неискушенных в новых технологиях людей.

Граждане сталкиваются с поддельными сайтами, звонками от «сотрудников банков», инвестиционными схемами, где обещают лёгкий доход, липовыми интернет-магазинами. Здесь главное помнить, что верить всему, что потоком идет из Сети, нельзя, а при сомнениях связываться с полицией.

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