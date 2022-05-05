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Бросились на помощь
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Юным жителям Семея Руслану Омарову и Даниле Кондратенко вручили грамоты за спасение утопающего.

Все произошло 1 мая на берегу Иртыша. В праздничный день ученики 7-го класса школы № 11 собрались вместе, чтобы отдохнуть на свежем воздухе. Несмотря на то что день был жарким, вода в реке в это время ледяная. Более того, в период попусков русло становится особенно полноводным, течение стремительным. Школьники старались держаться от воды подальше, но один мальчик полез купаться.

– Ребенок прыгнул с бетонного блока и начал тонуть, – рассказали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казах­станской области. – Это увидел второкурсник строительного колледжа Данил Кондратенко, который как раз проходил мимо. Не раздумывая, он бросился на помощь.

Уже на берегу первую доврачебную помощь однокласснику оказал Руслан Омаров. Бригада скорой помощи экстренно госпитализировала ребенка в детскую областную больницу. Сейчас он под наблюдением врачей.

– Даня и Руслан – очень скромные ребята, – отметили в департаменте. – Они проявили смелость, хотя героями себя не считают. Приказом министра по чрезвычайным ситуациям оба награждены почетными грамотами.

Как напомнили в областном ДЧС, родителям необходимо постоянно разъяснять детям правила поведения на водоемах. При чрезвычайной ситуации следует сообщить спасателям по номеру «112».

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