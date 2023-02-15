Brucella наступает

С начала года диагноз бруцеллез поставлен 21 жителю города. В 2022-м было на 10 человек меньше. Санврачи связывают эту тенденцию с неблагополучной эпизоотической ситуацией среди животных. Больных коров и овец в городе обнаружили еще в прошлом году, провели необходимые дез­инфекционные мероприятия в очагах заражения. И тем не менее факты заболевания опасной инфекцией продолжаются.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК) города Шымкента проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что у заболевших разные источники заражения. По информации руководителя ДСЭК Абдиманапа Тулебаева, все заболевшие контактировали с животными. Речь идет о коровах, овцах и собаках.

Специалисты департамента провели также обследования 70 контактных граждан. В итоге выявлены еще двое горожан, инфицированных бруцеллезом.

В лаборатории проверили 114 проб молока и молочных продуктов на наличие инфекции, девять дали положительный результат. Из 112 проб навоза пять оказались положительными. 70 проб шерсти на наличие возбудителя бруцеллеза и 114 проб почвы – чистые, в них бактерии рода Brucella не выявлены.

Во всех очагах инфекции, где обнаружены возбудители бруцеллеза, проведена дезинфекция.

Санврачи обращают внимание горожан, что бруцеллез, передаваясь человеку от животных, зачастую протекает в хронической форме. Очень важно вовремя обнаружить болезнь и начать лечение, чтобы не получить осложнения. Среди признаков болезни – потеря аппетита, озноб, боль в животе, заторможенность до степени летаргии, периодическое повышение температуры, потеря веса, ломота в костях и суставах. Важно также помнить, что симптомы появляются не сразу. Признаки бруцеллеза могут появится спустя полгода после инфицирования.