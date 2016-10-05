Брюссельский прорыв

Казахстанская делегация во главе с министром иностранных дел Ерланом Идрисовым приняла участие в заседаниях Совета сотрудничества «Республика Казахстан – ЕС» и министерской конференции «ЕС – Центральная Азия» в Брюсселе.Встреча Совета сотрудничества, первая после подписания и начала временного применения нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Казахстаном и Евросоюзом, была посвящена актуальным вопросам взаимодействия двух стран. Обсуждались торговля и инвестиции, развитие энергетики и транспорта, охрана окружающей среды, а также политическое сотрудничество и противодействие новым угрозам. Особое место в повестке дня – перспективы облегчения визового режима для граждан РК в страны ЕС и присвоение Казахстану статуса страны с рыночной экономикой.Участники встречи подчерк­нули положительное значение вновь учрежденной «торговой» конфигурации Комитета сотрудничества, в рамках заседаний которого будут обсуждаться исключительно вопросы торговли, экономики и инвестиций. Соглашение также предусмат­ривает учреждение нового подкомитета по сотрудничеству по таможенным вопросам.– Потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казах­станом и ЕС еще далеко не раскрыт. Основной задачей создаваемых структур должно стать дальнейшее развитие этого потенциала и всемерное содействие реализации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС, – отметил глава МИД РК.В тот же день Е. Идрисов принял участие в министерской встрече «Европейский союз – Центральная Азия». Министры иностранных дел пяти стран региона и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини обсудили состояние и перспективы отношений между ЦА и ЕС в рамках реализации региональной Стратегии Евросоюза до 2020 года.Представители ЕС подчеркнули особую важность развития взаимодействия с государствами Центральной Азии в противодействии общим угрозам и вызовам безопасности, а также в восстановлении Афганистана. Участники встречи отмечали важность конструктивного взаи­модействия в вопросах укрепления прав человека и верховенства закона, гражданского общества. Подчеркивалась важность сотрудничества в сфере устойчивого использования водных, гидроэнергетических, топливных ресурсов.Как особо подчеркнул Е. Идрисов, обсуждавшиеся на обеих встречах актуальные вопросы полностью соответствуют прио­ритетам работы Казахстана в Совете Безопасности ООН в 2017–2018 годах, а также в контексте проведения в Астане международной выставки «ЭКСПО-2017».Также в Брюсселе Е. Идрисов принял участие в 18-м заседании Берлинского евразийского клуба (БЕК) на тему «Энергетический диалог ЕС – Центральная Азия».Глава МИД РК ознакомил участников заседания с социально-экономическим развитием Казахстана в контексте проводимых в стране реформ и приоритетов сотрудничества с ЕС. Особое внимание было уделено взаимодействию в сфере возобновляемых источников энергии применительно кЭКСПО-2017 в Астане. С учетом необходимости наращивания всего комплекса торгово-экономических отношений и энергетического диалога с Евросоюзом министр подчерк­нул важность скорейшей ратификации СРПС Казахстаном и ЕС.Официальный представитель Германии в Комитете ЕС по воп­росам внешней политики и безо­пасности Михаэль Флюггер высоко оценил принимаемые Казахстаном меры по обеспечению энергетической безопас­ности Европы и диверсификации транспортных маршрутов в этих целях. А исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс отметил схожесть немецкой и казахстанской политики по развитию «зеленой» экономики. В целом участники брюссельской встречи БЕК сош­лись во мнении, что будущее казахстанско-европейского энергетического сотрудничества будет оставаться не только за надежными поставками ископаемых энергоносителей, но и за активным взаимодейст­вием в развитии возобновляемых источников энергии, для которого в Казахстане уже сформирована вся необходимая правовая база.