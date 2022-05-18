Свежий выпуск Будь готов прийти на помощь 18 мая 2022 г. 1:04 Портнягина Наталия корреспондент В Уральске на базе туристско-оздоровительного комплекса «Евразия» прошел ежегодный областной слет юных спасателей. Организаторами соревнований выступили Областной центр детско-юношеского туризма и экологии совместно с департаментом ЧС, а их участниками стали шесть команд из районов и города. В первый день слета участники представили себя в конкурсе «Визитная карточка», а также получили задания для подготовки стенгазеты, а во второй – на территории комплекса одновременно развернулись сразу несколько спасательных операций. Одни команды организовывали переправу через реку, другие – спасали утопающего, третьи – оказывали первую доврачебную медицинскую помощь пострадавшему. Река, как и пострадавшие, – условные, а вот накал страстей – настоящий. В таких соревнованиях, как в реальной жизни, важны не только теоретическая, физическая и психологическая подготовка, но и умение работать в команде, «в связке одной», понимание, что от твоих действий зависит жизнь и здоровье товарищей. На мокрой после ночного дождя траве стоят носилки с «пострадавшими». Другие члены команды натягивают между старыми деревьями веревки, крепят страховку. Если переправа готова, сначала ее проверяет «здоровый» член команды, затем отправляют «раненого». – На этапе поисково-спасательных работ в природной среде дети показывают навыки умения работы с альпинистским снаряжением. За контрольное время они должны условно с одного берега на другой натянуть страховочно-спасательные веревки, переправиться через реку и в том числе переправить пострадавшего на носилках. Их изготовление из подручных материалов – тоже часть задания. Чтобы пострадавший не замерз, его укладывают на специальный туристический коврик каремат, укутывают спальным мешком. После прохождения переправы нужно ее убрать – сделать самосброс, – рассказал заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Западно-Казахстанской области Рашид Нургалиев. – Сегодня прошел этап правильно, значит, в походе обезопасил себя и свою команду, а возможно, и спас кому-то жизнь. Поэтому мы совместно с руководителями команд контролируем все действия, подсказываем ребятам. На пляже комплекса тоже многолюдно. От берега отходят две лодки. В одной – участники соревнований, в другой – сотрудники ДЧС, как говорится, на всякий «пожарный». Юным спасателям необходимо максимально быстро подплыть к условно тонущему, бросить ему спасательный конец Александрова, закрепить его, вызволить пострадавшего из воды. Прогулка на веслах – удовольствие, но только если знаешь, как с ними управляться. Без подготовки можно просто волчком крутиться на месте. Так, команде из Уральска при подготовке к слету пришлось тренироваться на спасательной станции. Нужно было освоить движение вперед носом и кормой, повороты, чтобы максимально близко подплыть к условно утопающему. Также команды показывали свои знания и умения в оказании первой доврачебной помощи. Они должны были ответить теорию и выполнить практически ситуационные задачи – наложить шину, повязку, остановить кровотечение подручными и специальными средствами. Предстояло им пройти и эстафету как настоящим пожарным: развернуть рукава, пробежать с ними по буму (гимнастическому бревну), преодолевать препятствия. – Слет проводится с целью формирования у детей и подростков культуры безопасности в чрезвычайных ситуациях, ответственного отношения к собственной и общественной безопасности, здорового образа жизни, – говорит директор Областного центра детско-юношеского туризма и экологии Галым Беккалиев. – В слетах «Юный спасатель» принимают участие те, кто активно занимается туризмом. Кроме того, подобные мероприятия – это наглядная профориентационная работа с учащимися. По окончании школы многие наши кружковцы идут учиться на спасателей. Посмотрите, как ловко и умело ребята обращаются со снаряжением! В нашем регионе развитие детского и юношеского туризма одно из сильнейших по стране. Только в Западно-Казахстанской области во всех районах есть центры и станции туризма. На республиканских слетах западноказахстанцы уверенно занимают первые места, благодаря тому что тренировки проходят постоянно. На протяжении года, согласно календарному плану, постоянно идет подготовка то к районным, то к областным слетам и соревнованиям: «Спортивное ориентирование», «Юный спасатель», «Айбын», «Юный регулировщик». Эту школу, эту преемственность нам нельзя терять. Видно, как дети соскучились по соревнованиям после всех карантинных ограничений. К сожалению, участвовали только шесть команд. Каждый район был готов приехать, но возникли определенные затруднения по финансированию. Сильнейшей в соревнованиях стала команда города Уральска, которая и представит область на предстоящем республиканском слете.