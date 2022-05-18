Будь готов прийти на помощь

В Уральске на базе туристско-оздоровительного комплекса «Евразия» прошел ежегодный областной слет юных спасателей.

Организаторами соревнований выступили Областной центр детско-юношеского туризма и экологии совместно с департаментом ЧС, а их участниками стали шесть команд из районов и города.

В первый день слета участники представили себя в конкурсе «Визитная карточка», а также получили задания для подготовки стенгазеты, а во второй – на территории комп­лекса одновременно развернулись сразу несколько спасательных операций.

Одни команды организовывали переправу через реку, другие – спасали утопающего, третьи – оказывали первую доврачебную медицинскую помощь пострадавшему. Река, как и пострадавшие, – условные, а вот накал страстей – настоящий. В таких соревнованиях, как в ­реальной жизни, важны не только теоретическая, физическая и психологическая подготовка, но и умение работать в команде, «в связке одной», понимание, что от твоих действий зависит жизнь и здоровье товарищей.

На мокрой после ночного дож­дя траве стоят носилки с «пострадавшими». Другие члены команды натягивают между старыми деревьями веревки, крепят страховку. Если переправа готова, сначала ее проверяет «здоровый» член команды, затем отправляют «раненого».

– На этапе поисково-спасательных работ в природной среде дети показывают навыки умения работы с альпинистским снаряжением. За контрольное время они должны условно с одного берега на другой натянуть страховочно-спасательные веревки, переправиться через реку и в том числе переправить пострадавшего на носилках. Их изготовление из подручных материалов – тоже часть задания. Чтобы пострадавший не замерз, его укладывают на специальный туристический коврик каремат, укутывают спальным мешком. После прохождения переправы нужно ее убрать – сделать самосброс, – рассказал замес­титель руководителя оперативно-спасательного отряда Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Западно-Казахстанской области Рашид Нургалиев. – Сегодня прошел этап правильно, значит, в походе обезопасил себя и свою команду, а возможно, и спас кому-то жизнь. Поэтому мы совместно с руководителями команд контролируем все дейст­вия, подсказываем ребятам.

На пляже комплекса тоже многолюдно. От берега отходят две лодки. В одной – участники соревнований, в другой – ­сотрудники ДЧС, как говорится, на всякий «пожарный». Юным спасателям необходимо максимально быстро подплыть к условно тонущему, бросить ему спасательный конец Александрова, закрепить его, вызволить пострадавшего из воды.

Прогулка на веслах – удовольствие, но только если ­знаешь, как с ними управляться. Без подготовки можно просто волч­ком крутиться на месте. Так, команде из Уральска при подготовке к слету пришлось тренироваться на спасательной станции. Нужно было освоить движение вперед носом и кормой, повороты, чтобы максимально близко подплыть к условно утопающему.

Также команды показывали свои знания и умения в оказании первой доврачебной помощи. Они должны были ответить теорию и выполнить практически ситуационные задачи – наложить шину, повязку, остановить кровотечение подручными и специальными средствами. Предстояло им пройти и эстафету как настоя­щим пожарным: развернуть рукава, пробежать с ними по буму (гимнастическому бревну), преодолевать препятствия.

– Слет проводится с целью формирования у детей и подростков культуры безопаснос­ти в чрезвычайных ситуациях, ответственного отношения к собственной и общественной безопасности, здорового образа жизни, – говорит директор Областного центра детско-юношеского туризма и экологии Галым Беккалиев. – В слетах «Юный спасатель» принимают участие те, кто активно занимается туризмом. Кроме того, подобные мероприятия – это наглядная профориентационная работа с учащимися. По окончании школы многие наши кружковцы идут учиться на спасателей. Посмотрите, как ловко и умело ребята обращаются со снаряжением! В нашем регионе развитие детского и юношеского туризма одно из сильнейших по стране. Только в Западно-Казахстанской области во всех районах есть центры и станции туризма. На республиканских слетах западно­казахстанцы уверенно занимают первые места, благодаря тому что тренировки проходят постоянно. На протяжении года, согласно календарному плану, постоянно идет подготовка то к районным, то к областным слетам и соревнованиям: «Спортивное ориентирование», «Юный спасатель», «Айбын», «Юный регулировщик». Эту школу, эту преемственность нам нельзя терять. Видно, как дети соскучились по соревнованиям после всех карантинных ограничений. К сожалению, участвовали только шесть команд. Каждый район был готов приехать, но возник­ли определенные затруднения по финансированию.

Сильнейшей в соревнованиях стала команда города Уральска, которая и представит область на предстоящем республиканском слете.