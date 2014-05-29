Будь верен присяге!

Спорт
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Военную присягу приняли новобранцы, призванные для прохождения срочной службы и исполнения гражданского долга перед Отечеством. На торжественной церемонии, посвященной этому событию, их поздравил заместитель начальника Службы государственной охраны – начальник службы обороны объектов генерал-лейтенант Мухтар Аюбаев. Обращаясь к молодым воинам, он сказал:

– Принятие присяги – это один из первых важных шагов воинской службы. Дав клятву на верность Родине, вчерашний призывник, прошедший курс молодого бойца, становится военнослужащим. С этого дня вы берете на себя обязательство по обеспечению безопасности страны. Ваш долг – свято соблюдать Конституцию и законы, добросовестно изучать военное дело, хранить и приумножать боевые традиции. Один из наказов наших предков гласит: будь верен клятве, и все мы должны следовать этому.

Генерал-лейтенант призвал молодое поколение строго выполнять требования уставов, приказы командиров и начальников, умело применять и беречь вверенное оружие и боевую технику.

У Службы государственной охраны – особые задачи. Солдаты и офицеры обеспечивают безопасность охраняемых лиц, несут охрану эталонов государственных символов РК, важных стратегических объектов. Набор в эти элитные войска проводится тщательным образом, сюда попадают лучшие из лучших. 

Жанибек Даурынбеков призван из Астаны, его отец и дед многие годы посвятили военной службе. На торжество по случаю принятия присяги приехала многочисленная родня Жанибека, близкие и друзья – целая группа поддержки. Они, как и гости из других регионов республики, осмотрели выставку вооружения, боевую технику, которую предстоит освоить. Им также была предоставлена возможность отведать солдатской каши из рациона воинов. С кем бы из гражданских лиц ни приходилось беседовать, все выражали большое удовлетворение условиями службы, отеческим отношением командиров к своим подчиненным.

Рядовой Трофим Кравцов, призванный из Серебрянска Восточно-Казахстанской области, до призыва в армию окончил энергетический колледж и успел поработать электромонтером на Бухтарминском гидроэнергетическом комплексе. До призыва занимался боксом, гиревым спортом. Он с большим уважением отзывается об офицерах и сержантах, которые помогают ему в службе. В том числе о командире сборного пункта учебного батальона подполковнике Жумабаеве, командире взвода лейтенанте Ризбаеве. Солдат надеется, что за время службы он в совершенстве овладеет воинской специальностью и сможет получить разряд по любимому виду спорта.

Выступая на митинге от имени молодых воинов, Айдос Аманбала, призванный из города Шу Жамбылской области, заверил командиров и родителей в том, что молодое поколение воинов с честью оправдает доверие старших и достойно будет выполнять свой воинский долг.

В заключение торжества высокую слаженность и четкость продемонстрировали воины во время выполнения строевых приемов с оружием. Рота почетного караула под аплодисменты собравшихся выступила с показательным плац-концертом.

Вадим МАХИН, Алматы

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