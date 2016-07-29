Нас породнила рекa



Уже много лет желающих отправиться в лодочный поход гораздо больше, чем он может принять. Тем не менее многие из тех, кто на этот раз собрались на берегу, с полным правом считают себя членами международной команды защитников реки.

В том, чтобы она была полноводной и здоровой, естественно, заинтересовано все население. Но есть люди, которые помогают экспедиции на протяжении многих лет. В их числе Гайса Капаков, заместитель председателя, заведующий секретариатом областной Ассамблеи народа Казахстана.

Он долгое время работал акимом Зеленовского района, по территории которого не однажды проходила экспедиция. И ей неизменно оказывалось всемерное содействие во время встреч с населением, экологических и благотворительных акций. Вот и сейчас, услышав вопрос «когда приплывает экспедиция?», он со знанием дела поправил: «По воде не плавают, а ходят».

В прошлом году сплав был посвящен 20-летию АНК. Именно тогда в рамках экспедиции в Уральске заместитель председателя – заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Ералы Тугжанов и председатель совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова подписали протокол намерений, который затем был положен в основу меморандума о сотрудничестве. Наглядным примером того, насколько неразрывна дружба казахстанцев и россиян, стала и международная команда экспедиции.

К пристани байдарочный строй подошел под флагами Казахстана, России, АНК и «Казахстанской правды», неизменно оказывающей на протяжении двух десятилетий информационную поддержку водному походу. На набережной участников встречали аким Уральска Нариман Турегалиев, первый заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан» Серик Сулеймен, Генеральный консул РФ в Уральске Саид Забитов. И как всегда – уральцы, которые пришли выразить свою солидарность и уважение энтузиастам спасения Урала. Особую торжественность событию придавали марши в исполнении духового оркестра. По традиции девушки в национальных костюмах радушно угощали баурсаками и айраном.

Возложение цветов к Вечному огню на мемориале Славы также стало традиционным. Память тех, кто отстоял мир в суровые сороковые, почтили минутой молчания. Выстоять и победить им тоже помогали дружба и сплоченность. Здесь же, на площади Победы, журналисты брали интервью.

Возглавляющая экспедицию на протяжении всех этих лет депутат Мажилиса Парламента РК III–V созывов Елена Тарасенко считает многие цели достигнутыми. Внимание к проблемам Урала привлечено, голос народа услышан. Пройден сложный процесс согласовательных процедур, касающихся заключения совместного документа, который будет иметь юридическую силу. Сейчас этот процесс вступил в завершающую фазу.

Не менее важно осознание того, что оберегать реку, заботиться о ней нужно сообща. В минувшем году и в Приуралье, и в Оренбуржье одновременно была проведена акция «Чистые берега». Еще одна важная задача – преемственность поколений. Сегодня ветераны начинания могут быть спокойны – оно перейдет в надежные руки молодежи.

С Еленой Ивановной абсолютно согласна Людмила Марченко, много лет проработавшая заместителей мэра Оренбурга, а ныне председатель комитета Общественной палаты Оренбургской области. Именно она берет на себя многие вопросы подготовки лодочных сплавов. Людмила Александровна уверена, что экологические проблемы и укрепление дружеских связей нужно рассматривать в органичном и неразрывном единстве, поскольку наибольший эффект дают скоординированные действия. Тем более когда речь идет об экосистеме общей реки. Здесь экспедиция идет в верном направлении, что и продемонстрировал состоявшийся на территории Оренбуржья молодежный форум «Мы дружбой единой сильны».

Постоянный участник экспедиций, мастер спорта и заслуженный турист России Александр Фесенко считает, что международную команду объединяет даже больше, чем дружба. Река сроднила своих заступников. Второй год вместе с отцом отправляется в путь его сын Тарас. Как видим, и ему есть кому передать свое дело – организацию спортивных соревнований между казахстанской и российской командами. К слову, экспедиция – это еще и четкое распределение обязанностей, строжайшая дисциплина и распорядок. Только так люди разных возрастов и профессий могут стать единым коллективом.

С чего все начиналось

В Казахском драматическом театре состоялось открытие фотовыставки, которая явилась своеобразным отчетом о двадцатилетней работе. Елена Тарасенко называет ее историей сплава в лицах. Это та самая выставка, презентацией которой в начале июня был дан символический старт экспедиции в Национальном музее РК.

Идея экспедиции принадлежит журналисту Западно-Казахстанской телерадиокомпании Геннадию Доронину (впоследствии сотруднику «Казахстанской правды») и инженеру телецентра Александру Зузанову. Они решили повторить путь писателей Валериана Правдухина, Алексея Толстого и Лидии Сейфуллиной, прошедших на веслах от Уральска до поселка Каленый в 1929 году. Так удачно случилось, что этой мыслью Доронин и Зузанов поделились с Еленой Тарасенко, работавшей тогда заместителем акима Уральска. С тех пор она стала организатором и вдохновителем экспедиции.

Выставка рассказывает об этапах большого пути. Если сложить все маршруты, то пройдено почти три длины реки, которая по протяженности является третьей в Европе. Но дело не в количестве километров. Приветствуя участников юбилейного сплава, аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов отметил, что неоценим вклад энтузиастов в решение проблем реки. Уже сейчас Урал стал более полноводным. На состоявшейся в Оренбурге в рамках экспедиции встрече руководителей регионов губернатор Юрий Берг заверил, что сброс воды, поступающей на территорию Казахстана из Ириклинского водохранилища, взят им под личный контроль.

О значимости экспедиции говорил в своем выступлении заместитель министра культуры и внешних связей Оренбургской области Александр Калинин. Он – член подкомиссии, которая на заседании в Челябинске будет формировать повестку дня для форума приграничных регионов с участием президентов Казахстана и России. Если на нем будет подписано соглашение по Уралу, то нужно быть готовыми к общей работе по реализации проектов, связанных с оздоровлением реки.

– Мы ждем этого исторического события, – отметил почетный гражданин Уральска, аксакал экспедиции, писатель, краевед, большой знаток истории Приуралья и Оренбуржья Жайсан Акбай. – В следующем году мне исполнится 90 лет. Но я не пропустил ни одной экспедиции и думаю, что сил и бодрости мне придает общение с нашей прекрасной природой.

Жайсан Акбаевич утверждает, что не менее важна историческая составляющая экспедиции. Он автор трилогии, в которой рассматриваются вопросы взаимодействия исторических личностей и взаимовлияния казахских и русских писателей.

Директор института степи РАН, академик Александр Чибилев провел следующую аналогию: коль скоро экспедиция стартовала от истоков Урала, то теперь настала пора точно установить истоки и истинные причины его проблем. Для этого нужны совместные системные исследования ученых. По мнению А. Чибилева, комплексным решением могло бы стать создание межгосударственной парковой зоны вдоль казахстанско-российской границы по берегам Урала и его притока Илека. Статус особо охраняемой территории позволит сохранить природные богатства уникального края.

Участникам экспедиции были вручены благодарственные письма акима области, а заместителю руководителя Управления культуры, архивов и документации Вячеславу Иночкину – медаль, посвященная ее юбилею. Уже несколько лет архивисты вместе с Еленой Тарасенко собирают документы, фотографии и публикации в СМИ, касающиеся истории сплава. Все это будет сохранено для будущих поколений.

Как круги по воде

Каждая встреча экспедиции в Уральске – это еще и праздничный настрой. В городском парке белорусское этнокультурное объединение отмечало народный праздник Ивана Купалы. Готовить его помогали и другие этнокультурные центры. Почетных гостей встречали хлебом-солью.

В своем выступлении аким Уральска Нариман Турегалиев говорил об огромном значении экспедиции не только в сохранении экосистемы Урала, но и в патриотическом воспитании, изучении историко-культурного наследия, пропаганде здорового образа жизни, укреплении сотрудничества между регионами. Так, самое первое соглашение о развитии взаимовыгодных связей еще в начале двухтысячных годов было заключено именно между Уральском и Оренбургом. Сейчас контакты соседи успешно развивают в экономической и социальной сферах.

Руководитель белорусского этнокультурного объединения «Громада» Михаил Беляев считает большой честью встречу почетных гостей, участвующих в столь нужном и полезном деле. Самодеятельные артисты постарались сделать праздник красочным и ярким – с национальными песнями и танцами, русалками, театрализованной композицией, продемонстрировавшей обряды, обычаи, волшебные гадания… Девушки судьбу загадывали, пуская венки по воде, а парни показали отвагу, прыгая через костер.

Затем на спортивной базе «Динамо», где экспедиция разбила палаточный лагерь, у костра звучали бардовские песни. Веяло свежестью от притока Урала – реки Шаган. Как-то сам собой зашел разговор об итогах пройденного пути. Среди направлений многогранной работы есть такое, которое не поддается никаким подсчетам. Все большее число людей осознает свою ответственность за судьбу реки и родного края, любовь к которому нужно доказывать делом. Движение его защитников разрастается, как круги по воде. А ранним утром – снова в путь, в низовья Урала – Атыраускую область, где и финиширует юбилейная экспедиция.