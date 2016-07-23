Представлен и настольный теннис в лице нашего спорт­смена Кирилла Герасименко. К этому виду спорта у меня особый интерес, так как он один из моих любимых. Я занимался им с 1995 года и не раз участвовал в соревнованиях среди спортсменов от обществ инвалидов страны. Есть достижения и в легкой атлетике – на республиканской паралимпиаде, прошедшей не так давно в Павлодаре, занял 3-е место.

С нетерпением жду начала летних Игр в Бразилии. Уверен, наша сборная выступит достойно и вернется домой с высокими наградами. Это будет хорошим подарком стране в год ее 25-летия! Будем «болеть» всей семьей у телеэкрана. Мой сын Ержан тоже заядлый болельщик и активно занимается спортом.