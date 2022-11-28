Будем делать все возможное для обеспечения безопасности российских инвестиций – президент Казахстана

Приток прямых инвестиций из России в Казахстан в прошлом году превысил отметку в 1,9 миллиарда долларов.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев на XVIII форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России отметил важность обеспечения безопасности российских инвестиций, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Российские инвестиции в Казахстан с каждым годом только растут. Будем делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать как много больше в нашу экономику. Это является еще одним доказательством того, что между нашими странами налажено эффективное взаимодействие", - сказал президент.

По его данным, приток прямых инвестиций из России в Казахстан в прошлом году обошел допандемийный уровень больше чем на треть и превысил отметку в 1,9 миллиарда долларов. При этом инвестиции из Казахстана в Россию также выросли на 34 %, достигнув 535 миллионов долларов.

Вместе с тем, по словам главы государства, существует значительный потенциал для дальнейшего усиления торгово-экономического сотрудничества обеих стран.

"Одним из направлений, в котором мы особенно заинтересованы, является кооперационное сотрудничество. На сегодня в этой сфере между Казахстаном и Россией реализовано 110 совместных проектов на общую сумму 23 миллиарда долларов с созданием порядка 30 тысяч рабочих мест", – подчеркнул президент.