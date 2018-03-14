​Будем дружить парламентами

Свежий выпуск
486
Маулен Арманов

На встрече в Мажилисе Нурлан Нигматулин и Чунг Се Гюн обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе и на межпарламентском уровне.

Отметив, что Республика Корея – один из ключевых стратегических партнеров Казах­стана в Восточной Азии, спикер Мажилиса подчеркнул заинтересованность казахстанских парламентариев в активизации совместной работы с южнокорейскими коллегами.

По словам Нурлана Нигматулина, в свете реализации 10 основных задач Послания Президента Казахстана и с учетом того, что Республика Корея – один из мировых лидеров в области использования цифровых технологий, инновационного развития, большой практический­ интерес представляет опыт южнокорейских парламентариев по законодательному обеспечению цифровизации экономики, внедрения инновационных технологий в транспорте и логистике, ­здравоохранении и образовании.

Председатель Мажилиса подчеркнул и важность совещания спикеров парламентов стран Евразии, одно из которых состоя­лось в Сеуле в июне прошлого года. Как отметил Нурлан Нигматулин, сегодня этот форум становится дополнительной диалоговой площадкой парламентариев для обмена опытом законотворческой дея­тельности, обмена мнения­ми по актуальным воп­росам региональной и глобальной повестки дня.

В связи с этим спикер Мажилиса акцентировал внимание на последовательной работе Казахстана и Президента Нурсултана­ Назарбаева по решению вопросов нераспространения оружия массового поражения и достижения мира, свободного от экстремизма и терроризма. Нурлан Нигматулин подчеркнул, что наша страна приветствует «потепление» в отношениях между Южной и Северной Кореей и ­выступает за решение ситуации на Корейском полуострове путем диалога и переговоров.

В свою очередь, Чунг Се Гюн дал высокую оценку международным инициативам Главы нашего государства Нурсултана­ Назарбаева, в том числе в воп­росах ядерного разоружения, ­а также в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

Председатель Национальной Ассамблеи Республики Корея выразил уверенность, что стратегия Президента «Казахстан-2050» открывает большие возможности для нашей страны, и, учитывая нынешние успехи республики, все цели для Казах­стана достижимы.

Собеседники выразили уверенность, что официальный визит и проведенные переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению стратеги­ческого партнерства, в том числе и между парламентариями двух стран.

Итогом состоявшихся переговоров стало подписание впервые за всю историю отношений между парламентами двух ­стран Соглашения о сотрудничестве между Мажилисом Казахстана и Национальной Ассамблеей Республики Корея. Этот разноплановый документ будет способствовать обмену опытом законодательной работы парламентариев двух стран, послужит активизации совместной работы про­фильных комитетов и групп по сотрудничеству.

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту России
Трехдневный траур объявили в Дагестане
Казахстан впервые выступит на Олимпийских играх в брейкинге
Свыше 1,3 тыс. паломников умерли во время хаджа в этом году
Солдат-срочник вышел из комы в Отаре
Венгрия сотворила историю на Евро
МСХ просит помощи у Мининформации в разъяснении населению разницы между маслом и спредом
УЕФА принял меры на Евро-2024 из-за Роналду
СМИ: Взрывы прогремели на промышленном объекте в Шотландии
Среди задержанных граждан Казахстана нет – МИД о пожаре в Греции
Жара до 46 градусов ожидается в Казахстане
Премьер провел заседание Совета директоров фонда «Самрук-Қазына»
Президент сменил главнокомандующего ВМС ВС РК
Акимат Астаны не будет ремонтировать горевший ЖК Rixos Khan Shatyr Residences
Объем воды увеличился в Северном Аральском море
Казахстанского туриста задержали в Италии
Определились победители международного турнира по дзюдо среди молодежи
Прием документов в колледжи Астаны стартует 25 июня
Погибший во время паводков спасатель награжден орденом «Ерлігі үшін» посмертно
Более 20 человек погибли при пожаре на заводе в Южной Корее
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Определены победители первой республиканской геологической универсиады
В Алматы приветствовали чемпиона мира Казыбека Ногербека
Тело пропавшей экс-судьи из Казахстана нашли в Германии
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахский – язык чувств
Пусть всегда будет папа! Второй год в Казахстане празднуют День отца
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Когда завершат полную оцифровку аттестатов выпускников предыдущих лет
Создание цифровой системы прогнозирования паводков обсудили в правительстве
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Фермеры готовятся к приходу сайги
Солдат-срочник впал в кому: Токаев поручил провести тщательное расследование
Банкрот? А жена разрешила?
Во сколько оценят бесценный сад?
Когда бизнес в надежных руках
Токаев поздравил Рыбакину с Днем рождения
Переоформлять автомобили стало проще в Казахстане
Цифровую карту телекоммуникаций разработали в Казахстане
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны

Читайте также

Условия для развития МСБ все комфортнее
Перемелется – мука будет
Аэропорты подписали соглашения с TIACA
Бороться сообща против коррупции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]