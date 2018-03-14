​Будем дружить парламентами

На встрече в Мажилисе Нурлан Нигматулин и Чунг Се Гюн обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе и на межпарламентском уровне.

Отметив, что Республика Корея – один из ключевых стратегических партнеров Казах­стана в Восточной Азии, спикер Мажилиса подчеркнул заинтересованность казахстанских парламентариев в активизации совместной работы с южнокорейскими коллегами.

По словам Нурлана Нигматулина, в свете реализации 10 основных задач Послания Президента Казахстана и с учетом того, что Республика Корея – один из мировых лидеров в области использования цифровых технологий, инновационного развития, большой практический­ интерес представляет опыт южнокорейских парламентариев по законодательному обеспечению цифровизации экономики, внедрения инновационных технологий в транспорте и логистике, ­здравоохранении и образовании.

Председатель Мажилиса подчеркнул и важность совещания спикеров парламентов стран Евразии, одно из которых состоя­лось в Сеуле в июне прошлого года. Как отметил Нурлан Нигматулин, сегодня этот форум становится дополнительной диалоговой площадкой парламентариев для обмена опытом законотворческой дея­тельности, обмена мнения­ми по актуальным воп­росам региональной и глобальной повестки дня.

В связи с этим спикер Мажилиса акцентировал внимание на последовательной работе Казахстана и Президента Нурсултана­ Назарбаева по решению вопросов нераспространения оружия массового поражения и достижения мира, свободного от экстремизма и терроризма. Нурлан Нигматулин подчеркнул, что наша страна приветствует «потепление» в отношениях между Южной и Северной Кореей и ­выступает за решение ситуации на Корейском полуострове путем диалога и переговоров.

В свою очередь, Чунг Се Гюн дал высокую оценку международным инициативам Главы нашего государства Нурсултана­ Назарбаева, в том числе в воп­росах ядерного разоружения, ­а также в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

Председатель Национальной Ассамблеи Республики Корея выразил уверенность, что стратегия Президента «Казахстан-2050» открывает большие возможности для нашей страны, и, учитывая нынешние успехи республики, все цели для Казах­стана достижимы.

Собеседники выразили уверенность, что официальный визит и проведенные переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению стратеги­ческого партнерства, в том числе и между парламентариями двух стран.

Итогом состоявшихся переговоров стало подписание впервые за всю историю отношений между парламентами двух ­стран Соглашения о сотрудничестве между Мажилисом Казахстана и Национальной Ассамблеей Республики Корея. Этот разноплановый документ будет способствовать обмену опытом законодательной работы парламентариев двух стран, послужит активизации совместной работы про­фильных комитетов и групп по сотрудничеству.