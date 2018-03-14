​Будем дружить парламентами

На встрече в Мажилисе Нурлан Нигматулин и Чунг Се Гюн обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе и на межпарламентском уровне.
Отметив, что Республика Корея – один из ключевых стратегических партнеров Казахстана в Восточной Азии, спикер Мажилиса подчеркнул заинтересованность казахстанских парламентариев в активизации совместной работы с южнокорейскими коллегами.
По словам Нурлана Нигматулина, в свете реализации 10 основных задач Послания Президента Казахстана и с учетом того, что Республика Корея – один из мировых лидеров в области использования цифровых технологий, инновационного развития, большой практический интерес представляет опыт южнокорейских парламентариев по законодательному обеспечению цифровизации экономики, внедрения инновационных технологий в транспорте и логистике, здравоохранении и образовании.
Председатель Мажилиса подчеркнул и важность совещания спикеров парламентов стран Евразии, одно из которых состоялось в Сеуле в июне прошлого года. Как отметил Нурлан Нигматулин, сегодня этот форум становится дополнительной диалоговой площадкой парламентариев для обмена опытом законотворческой деятельности, обмена мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.
В связи с этим спикер Мажилиса акцентировал внимание на последовательной работе Казахстана и Президента Нурсултана Назарбаева по решению вопросов нераспространения оружия массового поражения и достижения мира, свободного от экстремизма и терроризма. Нурлан Нигматулин подчеркнул, что наша страна приветствует «потепление» в отношениях между Южной и Северной Кореей и выступает за решение ситуации на Корейском полуострове путем диалога и переговоров.
В свою очередь, Чунг Се Гюн дал высокую оценку международным инициативам Главы нашего государства Нурсултана Назарбаева, в том числе в вопросах ядерного разоружения, а также в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.
Председатель Национальной Ассамблеи Республики Корея выразил уверенность, что стратегия Президента «Казахстан-2050» открывает большие возможности для нашей страны, и, учитывая нынешние успехи республики, все цели для Казахстана достижимы.
Собеседники выразили уверенность, что официальный визит и проведенные переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства, в том числе и между парламентариями двух стран.
Итогом состоявшихся переговоров стало подписание впервые за всю историю отношений между парламентами двух стран Соглашения о сотрудничестве между Мажилисом Казахстана и Национальной Ассамблеей Республики Корея. Этот разноплановый документ будет способствовать обмену опытом законодательной работы парламентариев двух стран, послужит активизации совместной работы профильных комитетов и групп по сотрудничеству.