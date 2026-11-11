Будем дружить театрами

Театр
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Впервые Караганду с гастролями посетила труппа Восточно-Казахстанского областного театра драмы и оперетты.

фото Восточно-Казахстанского театра драмы и оперетты

Этот визит стал ответным. В октябре артисты Карагандинского русского драматического театра им. К. С. Станиславского в Усть-Каменогорске порадовали местных театралов разных возрастов шестью постановками, в числе которых «Приключения Винни-Пуха», «Ревизор», «Пигмалион Хаус». Там руководители двух театров подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие профессионального диалога и укрепление культурных связей.

И вот уже восточноказахстанцы представили карагандинцам пять спектаклей: интерактивные сказки «Братец Лис и Братец Кролик» и «Три поросенка», пьесы «Тартюф», «Женитьба» и биографическую драму «PIAF. Исповедь».

– Мы привезли самые свежие и интересные постановки, – отметил художественный руководитель Восточно-Казахстанского областного театра драмы и оперетты Андрей Воронин. – «Тартюфа» мы впервые сыграли около года назад. С ним нас приглашали на фести­валь в Смоленск, но мы, к сожалению, были вынуждены его пропус­тить. А «Женитьбу» мы возили на фестиваль в подмосковную Лобню. Там мы завоевали награды за лучшую мужскую роль и за лучшую работу художника-постановщика.

Весной театр из Усть-Каменогорска отпраздновал 90-летие. В Караганде перед встречей со зрителями у актеров был свободный день, который они посвятили экскурсии по городу и посещению музея Карлага. Гости также отметили чуткость местной публики.

– Мы очень волновались перед спектаклями: как нас примут зрители? – призналась актриса Ирина Красикова. – Поначалу, казалось, публика к нам присматривалась, не выражала эмоций. Но потом, когда в финале люди встали со своих мест и кричали «Браво!», мы поняли, что они нас приняли.

#ВКО #Караганда #театр #гастроли

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