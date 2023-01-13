"Будем рассматривать" – Дуйсенова о предложении снижать пенсионный возраст женщин за каждого ребенка

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Отметим, депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов предложил за рождение каждого ребенка снижать пенсионный возраст женщин на 2 года, но не более 10 лет.

«Да, мы рассматриваем предложение, внесенное депутатом Жамаловым. Создана рабочая группа, в том числе касательно возраста выхода на пенсию шахтеров. В этой связи будем рассматривать и это предложение», – высказалась министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на брифинге в СЦК.

При этом министр отметила, что по действующему закону женщины, родившие 5 детей, могут выйти на пенсию в 53 года. В то же время женщинам, имеющим более 4 детей, государство начисляет 12 лет стажа, независимо от того, работала она или нет.