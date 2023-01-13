"Будем рассматривать" – Дуйсенова о предложении снижать пенсионный возраст женщин за каждого ребенка

Министерство труда и социальной защиты населения рассматривает предложение мажилисмена Аманжана Жамалова по пенсионному возрасту для женщин, сообщает корреспондент Каzpravda.kz.
Отметим, депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов предложил за рождение каждого ребенка снижать пенсионный возраст женщин на 2 года, но не более 10 лет.
«Да, мы рассматриваем предложение, внесенное депутатом Жамаловым. Создана рабочая группа, в том числе касательно возраста выхода на пенсию шахтеров. В этой связи будем рассматривать и это предложение», – высказалась министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на брифинге в СЦК.
При этом министр отметила, что по действующему закону женщины, родившие 5 детей, могут выйти на пенсию в 53 года. В то же время женщинам, имеющим более 4 детей, государство начисляет 12 лет стажа, независимо от того, работала она или нет.