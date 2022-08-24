Свежий выпуск Будем с хлебом! 24 августа 2022 г. 0:00 Андрей Кратенко В Северо-Казахстанской области стартовала уборочная. Фермерским хозяйствам предстоит убрать урожай с 4,4 млн га. Особо богатым он обещает быть на полях, засеянных пшеницей, считают специалисты РГП «Казгидромет». «Согласно расчетным данным, – указывается в сообщении РГП, – урожайность яровой пшеницы на севере республики в 2022 году ожидается около среднемноголетних значений. Выше нормы она прогнозируется в Жамбылском, Кызылжарском и Аккаинском районах СКО». 16 центнеров с гектара – такую среднюю урожайность зерна назвал аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. Планируется внести 170 тыс. тонн минеральных удобрений – область лидирует по этому показателю в республике. В аграрном секторе в нынешнем году осуществляется 31 проект на общую сумму 76 млрд тенге. Для нужд сельского хозяйства приобретено 2,4 тыс. единиц сельхозтехники. На сегодняшний день идет строительство 17 молочных ферм, трех птицефабрик, тепличного комплекса и маслоэкстракционного завода. Производство молока в регионе увеличилось на 26 процентов.