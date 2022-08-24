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Будем с хлебом!
Андрей Кратенко

В Северо-Казахстанской облас­ти стартовала уборочная. Фермерским хозяйствам предстоит убрать урожай с 4,4 млн га. Особо богатым он обещает быть на полях, засеянных пшеницей, считают специалисты РГП «Казгидромет».

«Согласно расчетным данным, – указывается в сообщении РГП, – урожайность яровой пшеницы на севере республики в 2022 году ожидается около среднемноголетних значений. Выше нормы она прогнозируется в Жамбылском, Кызылжарском и Аккаинском районах СКО».

16 центнеров с гектара – такую среднюю урожайность зерна назвал аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. Планируется внести 170 тыс. тонн минеральных удобрений – область лидирует по этому показателю в республике.

В аграрном секторе в нынешнем году осуществляется 31 проект на общую сумму 76 млрд тенге. Для нужд сельского хозяйства приобретено 2,4 тыс. единиц сельхозтехники.

На сегодняшний день идет строи­тельство 17 молочных ферм, трех птицефабрик, тепличного комплекса и маслоэкстракционного завода. Производство молока в регионе увеличилось на 26 процентов.

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