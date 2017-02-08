​Будем с козьим молоком

Это сельхозпредприятие ориентировано на производство козьего молока. Мощность завода – 4 тыс. тонн в год. По словам его директора Хамита Фаезова, в хозяйстве более 300 племенных коз, привезенных из Голландии.

Выпуск первой продукции запланирован на конец марта. Хозяйство будет производить молоко, сыр, молочнокислые продукты, йогурт, брынзу – всего более 12 наименований продукции. В перспективе руководство ТОО планирует довести поголовье коз до 5 тыс., ведь это – весьма рентабельный бизнес.