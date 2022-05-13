Будем с водой

Нынче в Западно-Казахстанской области рассчитывают залить за счет паводковых стоков до 25 тыс. гектаров лиманов, что в десять раз больше, чем в прошлом году.

Согласно прогнозам РГП «Казгидромет», пик речного паводка на Урале ожидался в диапазоне 350–450 см. Вторая его волна традиционно должна была пройти в первой декаде мая. Однако, по словам директора ЗКФ РГП «Казводхоз» Рауана Хусаинова, максимум этого года зарегистрирован 30 апреля на отметке 395 см. На 6 мая уровень воды на главной речной артерии региона на гид­ропосту Уральска составил 335 см, то есть вода пошла на спад.

– По прогнозу Росгидромета на Ириклинском водохранилище верхний предел ожидался в один миллиард кубометров, нижний – в 400 миллионов. Но прогноз не оправдался. Наполняемость водохранилища составила 77%. Самый большой приток был около 80 кубометров в секунду, на сегодня – 30 кубов. Максимальный сброс в Урал в период паводка с Ириклинского водохранилища был 30 кубов в секунду, сейчас мощность притока едва составляет 15 кубометров. Не оправдались ожидания и по реке Сакмаре, которая дает основной паводковый сток в нашу сторону. Сток с территории РФ по Малому Узеню также получен небольшой – 14 миллионов кубометров воды, по Большому Узеню – 50 миллионов кубов. Таким образом, в основном паводок в регионе прошел за счет местных стоков, – отметил директор областного филиала РГП «Казводхоз».

Водохранилища по Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системе (УКООС) заполнены на 70%, по Малому Узеню – на 44%, Большому Узеню – на 45%. Наполовину, в связи с предстоящей реконструкцией, заполнено Кировское водохранилище и только Чаганское – на 100%.

Четыре года подряд УКООС недополучала необходимого объема воды. Этой весной на начало паводка наполнение в системе было 20%, на сегодня этот показатель достиг 70%. Вода до сих пор поступает. Максимальный расход воды из Урала в УКООС составил 68 кубометров в секунду, в данный момент в систему ежесекундно заходит около 50 кубов. В прошлом году паводковый сток по системе был очень низким, и хотя заполняемость составила 70%, не было возможности обводнять лиманы.

– В прошлом году всего по области заливалось около двух тысяч гектаров, в этом – планируем от 20 до 25 тысяч гектаров. Впервые за последние 20 лет по Калдыгайтинской системе залиты около 4,5–5 тысяч гектаров лиманов за счет паводковых стоков по реке Калдыгайты. По Малому Узеню, благодаря паводку с территории РФ и местному снеговому стоку, залито около девяти тысяч гектаров, по Большому Узеню – около шести тысяч. На сегодня уже залито до 19 тысяч гектаров, – отметил Рауан Хусаинов.

Кроме обводнения остро стоит вопрос необходимости восстановления лиманов. По области числятся 255 тысяч га лиманов. Согласно подсчетам, сделанным несколько лет назад, капитальный ремонт и реконструкция всей системы обойдутся бюджету в 49 млрд тенге. За последние несколько лет в регионе восстановлено около 30 тыс. га систем лиманного орошения.

«Согласно плану проводится комплекс мероприятий по восстановлению орошаемых земель в регионе, – сообщили в ЗКФ РГП «Казводхоз». – При содействии областного акимата и Минэкологии, геологии и природных ресурсов поднимался вопрос о механизированной очистке каналов, которые находятся на балансе филиала предприятия. Весной в область из Караганды доставлен земснаряд. Произведена очистка водохранилищ, каналов, сейчас земснаряд работает на месте установки насосной станции в селе Кушум, производится механическая очистка водоприемника. Такого оборудования в Казахстане мало, всего несколько единиц, в Западный Казахстан земснаряд последний раз привозили в 2018 году.

Местные исполнительные органы уверены, что этим летом южные районы не будут испытывать дефицита воды. Напомним, прошлым летом в двух районах области был объявлен режим ЧС – фермерам нечем было кормить и поить скот.

С прошлого года объем финансирования на возмещение затрат по подаче волжской воды для сохранения санитарно-экологической ситуации в южных районах области был увеличен в разы. Нынче из республиканского бюджета на эти цели выделено 5,2 млрд тенге. С 1 мая в реку Малый Узень поступает четыре кубометра волжской воды в секунду, с 10 мая – в Большой Узень – три кубометра в секунду.

– Потребность по рекам Большой и Малый Узень составляет 181 миллион кубометров, по Жанибекской оросительно-обводнительной системе – 27 миллионов кубов. До 2021 года подавали от 50 до 79 миллионов кубомет­ров. Этот объем необходимо было растянуть до конца года, – прокомментировал вопрос на встрече с журналистами аким области Гали Искалиев. – С августа прошлого года расходы увеличены, Большой и Малый Узень получили 147 миллионов кубов, в Жанибекскую систему подали 25 миллионов. В этом году по подаче воды в реки Большой и Малый Узень был заключен договор на 163 миллиона кубов, по Жанибекской ООС – на 30 миллионов. На момент заключения договора курс рубля был ниже – 4,3–4,5 тенге за рубль, на сегодня он вырос. Поэтому в лучшем случае получим, соответственно, 155 и 25 миллионов кубометров. Недостающий объем регион будет заявлять в рамках второго уточнения республиканского бюджета.