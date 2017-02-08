​Будем в числе драйверов

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Куляш Шамшидинова, председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

Нурсултан Назарбаев абсолютно справедливо констатировал решающее значение образования в Третьей модернизации страны, назвав его центральным звеном в новой модели экономичес­кого роста. Все мы отлично понимаем, что реализация каждого из приоритетов будет возможна только при адекватном уровне образованности наших соотечественников, особенно молодого поколения. По большому счету именно интеллектуальный уровень нации определяет ее конкурентоспособность в глобальном мире.

Назарбаев Интеллектуальные школы – уникальный образовательный проект на всем постсоветском пространстве, созданный по личной инициативе нашего Президента почти десять лет назад. Это идеальная инвес­тиция в будущее страны, которая гарантирует самый высокий процент рентабельности. Наша миссия – в разработке и внедрении инновационной системы школьного образования, интегрирующей лучшие отечественные традиции и международный опыт, а затем – в трансляции опыта в систему среднего образования страны.

Концептуальные задачи, которые перечислены в Пос­лании, заложены в «Стратегии Назарбаев Интеллектуальных школ». С первого дня мы стараемся привить нашим ученикам критичес­кое мышление и навыки самостоятельного поиска информации, особое значение которых подчеркнул Нурсултан Абишевич. Сегодня, в век Интернета и цифровых технологий школа уже не является единственным источником информации и знаний, как прежде.

IT-направление – это цент­ральный приоритет в учебных программах, ведь все Интеллектуальные школы – естественно-математического направления. Могу смело утверждать, что наши выпускники готовы к строительству цифрового Казахстана. Трехъязы­чие также является одним из наших приоритетов, дети всех нацио­нальностей свободно владеют казахским, английским и русским языками.

Главным индикатором профессионализма наших учителей можно считать то, что выпускники обучаются не только в самых престижных отечественных вузах, но и в зарубежных – это такие мировые бренды, как Принстонский, Массачусетский технологический, Гонконгский политехнический, Пусанский национальный университеты, а также Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и другие. Более того, некоторые выпускники Интеллектуаль­ных школ получают сразу несколько образовательных грантов, казахстанских и международных, у них есть возможность выбора.

Мы уверены, в престижной линейке национальных драйверов третьей модернизации будут и образовательные бренды. Мы надеемся занять достойное место в этом ряду. Интеллектуальные школы гордятся тем, что Президент республики доверил нам свое имя.

Прочитав Послание Президента, убеждаешься, что это – стратегический документ, который посвящен каждому конкретному человеку. 

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