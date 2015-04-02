Будем взаимно вежливы Свежий выпуск 669 Айгуль ТУРЫСБЕКОВА

«Требуется ускорение принятия изменений и дополнений в Закон РК «О защите прав потребителей», – отметил Вахит Сейдуалиев.

По мнению президента Общества по защите прав потребителей «Адал» Артык Сейткалиевой, действующий закон проигрывает старому.

«Закон образца 1991 года значительно повышал ответственность наших предпринимателей, и защищать права потребителей было легче. Например, раньше при нарушении норм, касающихся продуктов питания, штраф налагался в пятикратном размере», – сказала она.

По итогам заседания эксперты представили рекомендации по внесению изменений и дополнений в действующий Закон РК «О защите прав потребителей». В частности, они предложили дополнить его статьей «Взаимное уважение потребителя и продавца», а также вернуть норму, касающуюся гарантийного ремонта.



