Будем взаимно вежливы

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Айгуль ТУРЫСБЕКОВА
«Требуется ускорение принятия изменений и дополнений в Закон РК «О защите прав потребителей», – отметил Вахит Сейдуалиев.
По мнению президента Общества по защите прав потребителей «Адал» Артык Сейткалиевой, действующий закон проигрывает старому.
«Закон образца 1991 года значительно повышал ответственность наших предпринимателей, и защищать права потребителей было легче. Например, раньше при нарушении норм, касающихся продуктов питания, штраф налагался в пятикратном размере», – сказала она.
По итогам заседания эксперты представили рекомендации по внесению изменений и дополнений в действующий Закон РК «О защите прав потребителей». В частности, они предложили дополнить его статьей «Взаимное уважение потребителя и продавца», а также вернуть норму, касающуюся гарантийного ремонта.

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