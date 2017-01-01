​Будем здоровы!

17 млн 671 тыс. человек проживали в стране на 1 января 2016 года. За 10 месяцев темп роста рождае­мости по республике составил 1,22%, в числе лидирующих регионов по этому показателю Алматинская область (рост 5,31%), Астана (3,18%) и Западно-Казахстанская область (2,69%).

72 года – такова ныне продолжительность жизни казахстанцев. На ближайшие четыре года стратегическая цель здравоохранения – увеличить показатель до 73 лет к 2020 году. Для ее достижения в рамках Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016–2019 годы предусмотрен ряд инструментов. Один из них – программа управления заболеваниями (ПУЗ), основанная на партнерских отношениях между мультидисциплинарной командой специалистов первичной медико-санитарной помощи и пациентом. Она внедрена в пилотном режиме в 23 организациях первичного звена семи регионов по трем нозологиям: артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность и сахарный диабет. В 2017–2019 годах планируются расширение ПУЗ до пяти заболеваний и внедрение по всей стране.

40 инсультных центров создано в стране, до 2020 года планируется открыть еще 28. Борьба с инсультом, заболеванием, приводящим в 90% случаях к летальному исходу или инвалидности, очень важна. Ведется работа по внедрению интегрированной модели оказания медицинской помощи при остром инсульте, включая внедрение услуг по профилактике, комплексному лечению, реабилитации и диспансерному наблюдению.

Национальный центр нейрохирургии совместно с Научно-исследовательским институтом кардиологии и внутренних болезней курирует созданный координационный центр по лечению и профилактике инсультов. В НЦН 400 операций проведено только по заболеваниям сосудов головного мозга – патологиям, которые могли бы привести к инсультам. Каждая такая хирургическая профилактика обходится государству порядка 3 млн тенге, за рубежом она стоит от 60 до 150 тыс. долларов. В Центрально-Азиатском регионе подобные хирургические вмешательства делают только в Казахстане, потому за помощью к нашим докторам приезжают пациен­ты из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и даже из России.

На сумму 1 млрд тенге закуплено лекарственных средств для людей с ВИЧ/;СПИД на 2017 год. Осуществлено это в рамках меморандума по закупу, впервые подписанного между ТОО «СК-Фармация» и ЮНИСЕФ в Казахстане. Единый дистрибьютор приобрел медпрепараты, сэкономив более 3 млрд тенге. Приобретение антиретровирусных препаратов через отдел поставок ЮНИСЕФ решает сразу несколько задач – расширяет дос­тупность лекарственных средств, гарантирует качество препаратов, предоставляемых пациентам бесплатно, и удешевление их закупочной стоимости.

В результате проводимой работы достигнуты успехи в области лечения ВИЧ-инфекции. Значительно улучшился показатель охвата людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), антиретровирусной терапией (АРВ-терапией) – с 43% в 2005 году до 79% в 2015-м. В результате увеличения доступности АРВ-терапии отмечается тенденция снижения показателя смертности ЛЖВ от СПИДа, что способствует повышению продолжительности и улучшению качества жизни. Диагностика и лечение ВИЧ-инфекции в Казахстане доступны каждому гражданину и осуществляются за счет государственных средств.

0,18% – с таким показателем Казахстан входит в группу стран, где распространенность ВИЧ-инфекции не превышает 0,2%. Значится цифра в рейтинге Всемирного экономического форума по показателю Глобального индекса конкурентоспособности «Распространенность ВИЧ-инфекции среди населения в возрасте 15–49 лет». И говорит она о том, что благодаря системной работе по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции, проведенной в Казахстане за годы независимости, в республике удалось удержать распространение ВИЧ на концентрированной стадии, т. е. среди уязвимых групп населения.

Первая в Казахстане успешная трансплантация легких проведена 67-летнему казахстанцу. Хирургическое вмешательство, длившееся более 10 часов, осуществлено командой врачей АО «Национальный научный кардиохирургический центр». Пациент страдал тяжелой дыхательной недостаточностью на фоне хронической обструктивной болезни легких. Последние 8 лет мужчина находился на кислородной поддержке в домашних условиях. Минимальная физическая нагрузка сопровождалась выраженной отдышкой.

Операция стала возможной благодаря высокому профессионализму отечественных врачей, а также оперативной и слаженной работе санитарной авиации страны. Содействие в данном вопросе оказала команда координаторов Павлодарской городской больницы № 1.

Проведенная пересадка легких является примером уникального хирургического вмешательства, поскольку легкие – наиболее поддающийся инфекции орган: если печень и почки признаются пригодными для трансплантации в 88% случаев, сердце – в 33%, то легкие – лишь в 18–20%. Это результат большой подготовительной работы команды врачей: кардиохирургов, кардиологов, анестезиологов-реаниматологов, трансплантационных координаторов и медсестер. Теперь можно говорить о начале потоковой практики пересадки легких для казахстанцев с тяжелыми формами заболеваний органов дыхания.

В отечественных клиниках начали оперировать детей, страдающих эпилепсией, поставили на поток реконструктивно-пластические операции при онкозаболеваниях, увеличивают квоты на проведение экстракорпорального оплодотворения – в нынешнем году оплачена 821 программа, осваивают новые методы лечения в кардиохирургии, интервенционной кардиологии, гепатопанкреато-билиарной хирургии, трансплантации печени, почки, хирургии пищевода и желудочно-кишечного тракта, нефрологии.