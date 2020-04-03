Будем жить!

Нужен план

Работа на удаленке, вынужденный отпуск, дети дома, магазины закрыты. Безумный мир вокруг нас с его ежедневным стрессом, дедлайном и пробками на дорогах вдруг словно замер. У многих появилась масса свободного времени. А вместе с ним растерянность: что делать, чем занять себя и близких? Из дома не выйти, в гости или за покупками не прогуляться. Неужто остается только объедаться кулинарными изысками домашнего приготовления да смотреть сериалы, уютно устроившись на диване? Ну, допустим, день-другой, даже недельку так можно побездельничать, а потом же тоска зеленая одолеет. Что же делать, чтобы не «закиснуть» в тепличных условиях? Фитнес-инструктор, диетолог и просто обаятельная девушка Ирина Александрова уверена: даже находясь на домашнем карантине, нужно стараться придерживаться привычного образа жизни. А еще лучше – четко планировать день.

– Мой совет очень простой: не лениться! И жить так же, как мы жили до всего этого. Конечно, условия поменялись. Если, например, раньше человек вставал в 7 утра, ехал на работу, то сейчас он предоставлен самому себе: ехать на работу не нужно, отводить ребенка в сад тоже не нужно. Многие в этой ситуа­ции думают: буду отсыпаться, валяться в кровати до 10–11 часов, времени много… Но так лучше не делать, это осложнит вашу жизнь, потому что после окончания карантина сложно будет возвращаться к прежнему режиму. Поэтому и сейчас надо так же, как и раньше, просыпаться по будильнику, чтобы организм не сбивался с привычного ритма. А засыпать советую пораньше, желательно в одно и то же время, чтобы организм правильно восстанавливался и набирался сил. Промежуток с 10 до 11 вечера – самое идеальное время для засыпания. Сделайте это привычкой, дайте себе такую установку – отправляться спать не позднее 11 часов, а вставать в 7–8 утра. Пусть у вас будет привычный завтрак, а потом можно составить список дел на день. Неважно, что это простые домашние дела – помыть посуду, постирать, приготовить обед… Главное, что вы таким образом самодисциплинируетесь.

Ирина знает, о чем говорит. Она самостоятельно воспитывает дочь, а свое дело начала развивать в очень непростой период жизни, будучи мамочкой в декрете с трехмесячным малышом на руках. Железная воля, высокая самоорганизованность и желание дать ребенку самое лучшее помогли ей найти дело по душе. Сертифицированный диетолог-нутрициолог, фитнес-инструктор, автор собственных курсов по похудению, она помогает людям привести себя в отличную физическую форму, избавиться от внутренних комплексов, наладить сбалансированное питание и режим дня. Даже сейчас, когда спортивные залы, как и большинство учреж­дений в городе, закрыты, Ирина продолжает делиться полезными упражнениями, советами, а главное личным примером доказывает, что карантин не повод для хандры и ничегонеделанья.

– Например, у меня дочка ходила на гимнастику и в художест­венную школу. Сейчас, сидя дома, мы продолжаем заниматься гимнас­тикой и рисованием уже в формате онлайн. Мы договорились, что каждый понедельник, среду и пятницу у нас тренировка. У ребенка утром, у меня вечером. По вторникам у дочки была «художка», соответственно, сейчас в этот день мы включаем видеоурок и выполняем задания от школы. То есть все можно соб­людать, даже не выходя из дома. Мы просто привыкли, что надо куда-то идти, для нас это некая зона комфорта, из которой надо выходить. Сейчас нам особенно важно научиться самоорганизовываться. Планируйте свой день так, чтобы было время и книгу почитать, и с детьми позаниматься, и прибраться дома. У меня есть блокнот, куда я записываю все планы и дела, это очень помогает упорядочить день.

Домашний фитнес

То же самое, по словам Ирины, касается и физической нагрузки. Карантин не оправдание для бесцельного лежания на диване и уж тем более не причина отказываться от тренировок, если вы привыкли к активному образу жизни и спорту. Вспомните, лет 20–30 назад видеокассеты с авторскими программами и упражнениями от красоток-супермоделей пользовались бешеной популярностью и были почти у каждой уважающей себя дамы. И мы не знали тогда еще про фитнес-залы, а спокойно занимались, сидя-лежа-стоя на коврике перед телевизором. Сейчас, видимо, самое время достать и коврик, и гантельки, и скакалки-обручи, смахнуть пыль с тренажера (признавайтесь, у каждого из нас есть хоть что-нибудь из этого списка) и начать занятия спортом.

Только поду­майте, какие плюсы у домашнего фитнеса. Не нужно никуда идти-ехать, а значит, тратить время – это раз. Можно уст­роить себе любой удобный график, не подстраиваясь под расписание зала – это два. И это совершенно бесплатно – вот вам и три! Достаточно открыть в Интернете любой видеохостинг, сайт, соцсеть – пожалуйста, море вариантов на любой вкус и уровень подготовки. Пилатес, йога, ­аэробика, калланетика и много еще чего. Пробуй, выбирай, занимайся. Только и в этом случае, как и при обычных оффлайн-тренировках, важно соблюдать регулярность и не отлынивать от занятий.

– Обязательно спланируйте, в какие дни и в какое время вы хотите заниматься. Например, в понедельник, среду, пятницу можно заниматься силовыми упражнениями. Для этого есть прямые эфиры, ютуб-каналы. У меня в Instagram по хештегу «ятренер_Иринадиетолог» есть видео тренировок, которые вы можете выполнять в домашних условиях бесплатно. Сейчас, в период карантина, я провожу прямые эфиры с тренировками. Присоединиться к ним может любой желающий. Кроме того, есть закрытый онлайн-клуб, куда можно вступить за символическую плату. Предусмотрены тренировки разных направлений, каждый человек может найти то, что подходит именно ему. Есть силовые тренировки функционального характера – это упражнения, направленные на все группы мышц, которые выполняются в течение часа. Удобно, что видеоурок можно поставить на паузу и выполнить в своем темпе, с комфортным количеством подходов. У меня есть видеоуроки и по растяжке, и по работе на определенную группу мышц, и с разным фитнес-инвентарем – от пола, с резинками, от стула и так далее.

Кто-то может сказать, что дома тяжело заниматься, постоянно отвлекают члены семьи, какие-то дела по хозяйству.

– Это, конечно, так, – соглашает­ся инструктор. – Но вы просто представьте себе, что ушли на тренировку, как делали это раньше. Предупредите домашних, чтобы не отвлекали вас, дали время. ­Уйдите в другую комнату, закройте дверь, включите любимую музыку и приступайте к тренировке. У меня, кстати, есть комплексы упражнений для разных групп, в зависимости от уровня подготовки и состояния здоровья. Например, есть программы для тех, кто страдает от варикоза, проблем с позвоночником. Силовые упражнения рассчитаны как на мужчин, так и на женщин. А дети могут просто повторять за вами. Дочка так и делает: когда я тренируюсь, повторяет все за мной, и ей это очень нравится. Дети, кстати, очень быстро включаются в этот процесс. Поэтому подайте им хороший пример, вместе с собой приучая к дисциплине и самоорганизованности. Мотивируйте детей и себя на здоровье, правильный, активный образ жизни. Нашему обществу пока, к сожалению, очень не хватает такой мотивации.

Кстати, в ближайшее время Ирина и ее коллеги по цеху планируют запустить бесплатный онлайн-марафон.

– Это будет марафон не только здоровья, но и красоты. Участвовать могут все, кто заботится о себе и кто хочет разнообразить свой карантин. Сейчас мы с другими экспертами продумываем программу, чтобы мероприятие было максимально интересным и полезным для людей.

А что на сладкое?

Ну что ж, со спортом дома разоб­рались. Только боюсь, что даже километры на велотренажере не помогут избавиться от граммов, медленно, но верно складывающихся в килограммы на боках и других частях тела. Ведь хозяйки кулинарят целыми днями, балуя домочадцев пирогами, сдобой, пиццей и другими вкусностями. Все, на что раньше не хватало времени и сил, сейчас готовится с удовольствием и в увеличенных объе­мах (разумеется, и уплетается за обе щеки так же). В соцсетях уже не первую неделю гуляет шутка: мол, из карантина будем не выходить, а выкатываться. Доля правды в этом есть. Поэтому, чтобы не превратиться в колобков, нужно уже сейчас принимать меры.

– В первую очередь нужно организовать режим питания, чтобы был и завтрак, и обед, и ужин, но из правильных продуктов. Питание должно быть сбалансированным. Организму нужно получать достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов, аминокис­лот. От этого во многом зависит наше физическое состояние. Кроме того, есть природные иммуномодуляторы – продукты, которые помогают укреплять наш иммунитет, что особенно важно сейчас. В их числе все цитрусовые, также имбирь – просто кладезь полезных веществ. Очень важно поддерживать питьевой баланс. Если вы любите сладкое, то его спокойно можно заменить полезными сладостями. Например, можно сделать конфеты из сухофруктов и орехов, добавить туда немного какао – вот вам, пожалуйста, ПП-конфеты (от словосочетания «правильное питание»). Вкусные, сытные и никакого шоколада не нужно. Или попробуйте приготовить полезный мармелад на агар-агаре, тоже очень вкусно и не вредно.

Точно так же можно готовить и выпечку, советует Ирина, заменяя привычные ингредиенты на более полезные. Например, муку лучше использовать цельнозерновую, вместо белого сахара – тростниковый, а вместо сыра – обезжиренный творог. В Интернете, в том числе и на страничке Ирины, легко найти сотни рецептов пиццы, кексов, запеканок и прочей вкусноты, которая не нанесет вреда ни здоровью, ни фигуре.

Впрочем, если целыми днями поедать плюшки, пусть даже с приставкой ПП, то прибавки в весе не избежать, предупреждает диетолог. Во всем нужна мера.

– А вообще нужно разобраться, почему вас тянет на сладкое или вообще на что-то вкусненькое, как это часто бывает, причем не из чувства голода. Причины могут быть самыми разными. Одна из распространенных – это «заедание» проблем. Сейчас многие люди испытывают большой стресс, многие остались без работы, источника дохода. И чтобы хоть как-то снять напряжение, бегут к холодильнику. Это неправильно и не поможет в решении проблем. Нужно уходить от негативных мыслей, работать над собой, обратить внимание на позитивные моменты, больше общаться с родными, друзьями. Еще одна причина – опять же несбалансированное питание. Если в нашем ежедневном рационе мало круп, клетчатки, то начинает тянуть на сладости, вредную выпечку. Чтобы этого не произошло, ешьте больше овощей, зелени, фруктов – источники клетчатки и полезных углеводов, а также сухофрукты, мед, черный горький шоколад, – советует диетолог.

А главная рекомендация специа­листа – стараться даже в неприятной ситуации находить плюсы и настраиваться на позитив.

– Мне нравится развиваться в разных направлениях, и сейчас, когда появилось много свободного времени, для меня это дополнительная возможность для обучения. Каждый может попробовать себя в новой сфере, тем более что сегодня можно много чему на­учиться именно в формате онлайн. Да, работы у многих, в том числе и у меня, стало меньше, но при этом я могу работать сейчас не в ущерб семье. Раньше я уходила в зал на тренировки утром и вечером, при этом вечерние тренировки заканчивались около 22.00 часов, то есть домой я возвращалась очень поздно и практически не видела своего ребенка. Буквально несколько минут перед ее сном и все. Теперь у нас есть время и на общение, и на игры, и на учебу. Ребенок счастлив! Еще хочу вот что отметить. Вся работа перешла в онлайн-формат, это, конечно, огорчает, но, с другой стороны, благодаря такому общению я могу расширить свою аудиторию. Возможность быть со мной на тренировках, обучающих курсах, марафонах есть не только у петропавловцев, но и у жителей других городов и регионов. Это, безусловно, большой плюс, – отметила Ирина.

…Как бы странно это ни звучало, карантин – отличное время, чтобы уделить больше внимания себе и своему здоровью, приобрес­ти новые полезные привычки, а может, даже поменять образ жизни. Начать правильно питаться, заново приучить себя к спорту, заняться саморазвитием, образованием, творчеством. Как знать, может быть, вы откроете в себе новые способности, а значит, и возможности.