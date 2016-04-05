​Будет издано собрание сочинений

Открывая встречу, директор научно-исследовательского института «Алаш» Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Султан Хан Аккулы напомнил, что по решению 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО юбилей Алихана Бокейхана вошел в календарь памятных дат ЮНЕСКО­ 2016 года. Он подарил Национальной библиотеке несколько экземпляров сборника исследований, публицистических статей, интервью и материалов «круглых столов» «Алихан Бокейхан. Alikhan Bukeikhan. Алихан Букейхан», подготовленный НИИ «Алаш» на казахском, английском и русском языках.

– Презентации сборника прошли в Анкаре, Москве и Алматы, – сказал Султан Хан Аккулы. – В течение года нашим институтом запланировано издать первую двухтомную монографию о жизни и деятельности Алихана Бокейхана, его первое полное собрание сочинений в 16–18 томах, а также сборники «Алаштың Алиханы», «Алихан тағылымы» и ряд других книг.

Выступившие на заседании доцент кафедры казахской литературы ЕНУ им. Л. Гумилева Кеменгер Кайырбек, директор научно-исследовательского центра «Отырар кiтапханасы» Турсын Журт­бай и другие докладчики были едины во мнении, что Алихан Бокейхан – историческая личность, национальный герой, который всю свою жизнь посвятил интересам казахского народа. Его национальные идеи актуальны и в наши дни, а имя Алихана Бокейхана стоит вровень с видными политическими деятелями Европы и Азии.

Общественно-политичес­кой, научной, публицистической и журналистской деятельности Алихана Бокейхана и его богатейшему наследию была посвящена книжная экспозиция «Алаш қозғалысының көсемi». Здесь же участники и гости «круг­лого стола» могли ознакомиться с выставкой портретов деятелей Алаша «Алаш ардақтыларына тағзым» художника Алмаса Сыргабаева.