​Будет кластер в регионе

Об этом говорилось на совещании, где соглашение о консорциуме «Фармацевтический кластер» подписали входящие в него 15 предприятий, в числе которых Карагандинский государственный медицинский университет, ТОО «Карагандинский фармацевтический завод», АО «Медицинский университет Астана», медицинский центр Управления делами Президента РК, ПК «Фирма «Кызыл-Май» и другие. Среди участников есть и компании, занятые маркетингом и дистрибьюцией фармпрепаратов.