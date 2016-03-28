​Будет ли реванш?

Мардан Берикбаев (49 кг), Нурсултан Кощегулов (56 кг), Абилхан Аманкул (75 кг) и Мухамеджан Еркин (91 кг) оказались сильнее своих центральноамериканских соперников, и команда «Астана арланс» выиграла встречу со счетом 5:0. С тем же результатом завершился поединок в Ташкенте между Uzbek Tigers и Azerbaijan Baku Fires. Перед последним туром впереди команды из Узбекистана (13 очков), Казахстана (12) и Азербайджана (7). Нашим мастерам кожаной перчатки остается провести лишь матч-реванш с Uzbek Tigers (2 апреля в Усть-Каменогорске). От результата этого противостояния зависит, какая из этих двух команд выйдет в плей-офф WSB с первого места в группе.

Занавес опущен...

Вчера во дворце спорта «Жекпе-жек» Усть-Каменогорска завершился чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги. На повторные матчи вышли четыре команды – соискатели трех комплектов наград.

Борьбу за третье место и бронзовые медали продолжили «Караганда» и «Иртыш-Казхром». Первый поединок между нами завершился со счетом 3:2 в пользу волейболисток Павлодара. А «золото» оспаривали спортсменки «Алтая» (Усть-Каменогорск) и «Жетысу» (Талдыкорган). В этом противостоянии неожиданно лидерство захватил «Алтай», одержавший в первом матче победу со счетом 3:0 (25:16, 25:18, 25:19). Результаты заключительных игр мы сообщим в следующем номере газеты, а заодно и подведем окончательные итоги чемпионата.

На тбилисском татами

В столице Грузии завершился очередной этап Гран-при по дзюдо. Три золотые медали в Тбилиси выиграли мастера татами из Нидерландов, две – хозяева соревнований, а остальные высшие награды достались борцам разных стран.

В копилке сборной Казахстана две бронзовые медали. У женщин в весовой категории до 48 кг на третью ступеньку пьедестала почета поднялась Отгонцецег Галбадрах, у мужчин в весе до 66 кг призером стал Жансай Смагулов. В этой же категории казахстанец Елдос Жумаканов занял пятое место.

Товарищеские встречи

Молодежная сборная Казахстана по футболу (игроки до 21 года) провела в Астане очередной матч отборочного турнира чемпионата Европы против сверстников из Боснии и Герцеговины. Голами соперники зрителей не порадовали – нулевая ничья. Положение команд в группе 9 теперь таково: Англия – 11 очков, Швейцария – 8, Норвегия – 7, Казахстан – 4, Босния и Герцеговина – 2, при этом норвежцы сыграли на одну игру меньше, чем остальные участники квинтета.

А на следующий день национальная сборная Казахстана вышла на зеленый газон турецкого города Белека. В товарищеском матче против команды Азербайджана результативным оказался один удар – Максата Байжанова на 8-й минуте. 1:0 в пользу сборной Казахстана. Сегодня в Тбилиси наши футболисты проведут товарищескую игру со сборной Грузии.