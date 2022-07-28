В мире
Будет ли восстановлен СВПД?

Глава дипломатии Европейского сою­за Жозеп Боррель сообщил, что им предложен новый вариант договора для возобновления действия многостороннего соглашения по иранской ядерной программе 2015 года. Он также указал, что для дополнительных компромиссов возможностей нет, пишет информагентство Reuters.

«Я представил текст, который описывает в мельчайших деталях отмену санкций, а также действий в ядерной сфере, необходимых для восстановления СВПД», – написал Боррель в эссе, опубликованном газетой Financial Times.

СВПД – Совместный всеобъемлющий план действий – соглашение, подписанное в 2015 году группой «5+1» (пять постоянных членов Совбеза ООН плюс Германия) и Ираном при учас­тии ЕС, о заморозке военной ядерной программы Ирана в обмен на снятие международных санкций. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп отказался от выполнения соглашения и ввел дополнительные санк­ции в отношении Ирана, после чего Тегеран также отказался соблюдать ряд статей договора.

«После 15 месяцев интенсивных, конструктивных переговоров в Вене, бесчисленных контактов между участниками СВПД и США я пришел к выводу, что возможности для дополнительных существенных компромиссов исчерпаны», – добавил Боррель.

Али Багери Кани, глава иранской делегации на переговорах, подтвердил, что Боррель представил новые предложения, указав, что у Ирана также есть идеи на этот счет. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил журналистам, что предложения Борреля изучаются, и ЕС будет ознакомлен с американской реакцией.

Боррель не предоставил деталей относительно своего предложения, однако отметил, как и многие другие лидеры стран Запада ранее, что время для возобновления действия СВПД подходит к концу, пишет Reuters.

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