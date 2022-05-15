Будет ли выплачиваться пособие на День защиты детей, ответили в Минтруда

Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что к Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня, семьям с детьми в возрасте до 18 лет будет выплачиваться единовременное пособие посредством социального счета в мобильном приложении Kaspi gold, не соответствует действительности. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Kazpravda.kz.

В Минтруда напомнили, что в приложении Kaspi gold реализована государственная услуга по оформлению единовременного пособия на рождение ребенка из республиканского бюджета.

Размер пособия на рождение первого, второго, третьего ребенка составляет 116 394 тенге (38 МРП), на четвертого ребенка и более – 192 969 тенге (63 МРП). По состоянию на 1 мая данное пособие получили 134,1 тыс. человек на сумму 18,4 млрд тенге.

«Также посредством вышеуказанного приложения граждане могут оформить пособие по уходу за ребенком до одного года для неработающих женщин из республиканского бюджета.

Размеры пособия дифференцированы в зависимости от количества детей в семье. В текущем году на первого ребенка ежемесячно выплачивается 17 643 тенге (5,76 МРП), на второго ребенка – 20 860 тенге (6,81 МРП), на третьего ребенка – 24 045 тенге (7,85 МРП), на четвертого ребенка и более – 27 261 тенге (8,90 МРП). По состоянию на 1 мая данное пособие получили в среднем 46,5 тыс. человек на сумму 4,7 млрд тенге.

Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников», – призвали в ведомстве, напомнив, что распространение ложной информации карается по закону.