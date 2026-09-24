Будет музыка звучать

Творчество
Илья Русланов

Международный фестиваль казахской песни Voice of Turan 2026 пройдет в Туркестане.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Масштабное мероприятие, направленное на продвижение казахской музыки, пройдет в туристическом комплексе «Керуен Сарай» с 25 по 27 сентября.

Фестиваль порадует широкой культурной программой – посетители увидят деревню ремесленников, парад дизайнеров тюркоязычных стран, совместные выступления звездных исполнителей.

– Одна из главных целей предстоящего события – широко представить Туркестан как духовный и культурный центр тюркского мира, – сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета культуры МКИ РК Шерхан Талапов.

По его словам, в рамках фес­тиваля запланирован масштабный гала-концерт «Жібек жолы әуендері» с участием известных артистов тюркоязычных стран. Зрителей ожидает особенный музыкальный вечер, в котором гармонично соединятся национальная музыка и современное исполнительское искусство.

Гостями вечера станут популярные исполнители: из Кыргызстана – Jax и Дастан Кенчинбаев, Азербайджана – Нармин, Башкортостана – Зайнетдин, Тувы – Сайзана Сюрюн, Каракалпакстана – Алишер Байния­зов, Узбекистана – Озода Нурсаидова. Приедут в Туркестан и талантливые представители казахстанской эстрады: Дастан Оразбеков, Адилет Жаугашар, Дос, Бауыржан Макаев, группы «Таңба» и Turan boys.

Зарубежные участники вместе с известными казахстанскими артистами исполнят популярные казахские песни и современные хиты. Также свои выступления представят победители фестиваля прошлых лет и творческие коллективы. Программа будет дополнена яркими постановками известных хореографических ансамблей Казахстана.

#Туркестан #брифинг #СЦК #Voice of Turan 2026

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