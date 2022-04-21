​​​​​​​Будет несладко

Антимонопольное ведомство Карагандинской области подозревает в ценовом сговоре оптовых поставщиков сахара.

В марте в области, как и в других регионах Казахстана, резко выросли цены на сахар. Сладкий продукт подорожал с 275 до 470 тенге за кило. Возник ажиотажный спрос на фоне слухов о скором истощении в стране запасов.

Эта ситуация стала сигналом к действию для антимонопольщиков Караганды. Они провели анализ местного рынка оптовой продажи сахара. Выяснилось, что четыре крупных поставщика, а именно ТОО «Самади-1», «Адал-Аспан», «Aron KZ» и «ЕрАй-2012», одновременно снижали или повышали цены на свой товар. Это происходило периодами – с августа по декабрь прошлого года и в январе-феврале текущего года. Здесь специалисты антимонопольного ведомства усмотрели признаки ценового сговора.

В результате департамент Агентства по защите и развитию конкуренции выдал торговцам сахаром уведомления об устранении в течение 30 дней выявленных нарушений. Если оптовики его не исполнят, то уполномоченному органу придется инициировать полноценное расследование. Его итогом могут стать крупные штрафы и взыскание незаконно полученного монопольного дохода.