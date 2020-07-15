Наибольшая потребность в увеличении количества школьных мест наблюдается в селах Акшукур и Саина Шапагатова Тупкараганского района.

Строительство школы на 600 мест в Акшукуре, начатое еще в 2019 году, подходит к завершению. Для ликвидации трехсменного обучения в последующие два-три года, как сообщают в управлении образования области, планируется возвести школу на 1 200 мест и в селе Саина Шапагатова. Проектно-сметная документация находится уже на стадии разработки.

Также на стадии разработки ПСД находится проект пристройки на 300 мест к зданию школы-лицея № 1 им. Г. Айдарова в селе Саина Шапагатова. Ожидается, что строительство начнется в 2021–2022 годах.

Кроме того, в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости-2020» преду­смотрены реконструкция и капитальный ремонт средней школы им. Е. Омирбаева в городе Форт-Шевченко.

Всего в районе функционируют 10 общеобразовательных школ. Количество учащихся составляет 9 037.

В IV четверти 2019⁄2020 учебного года дистанционное обу­чение прошли 8 207 учащихся района. Все они были обеспечены необходимым оборудованием для занятий. 102 ребенка, не имеющие гаджетов, на время занятий получили компьютеры, находящиеся на балансе школ.

Благодаря спонсорам 8 учащихся получили 7 планшетов и 1 смартфон. Кроме того, при содействии предпринимателей района 55 малообеспеченным семьям были розданы продуктовые наборы, а также 9 ноутбуков, 8 телевизоров и 25 телефонов.

Для создания условий дистанционного обучения школам из областного бюджета выделено 850 тыс. тенге.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства на установку видеонаблюдения в 4 школах района было выделено 9 млн тенге, оборудование уже задействовано. 27 млн тенге выделено на строительство уборных внутри зданий 5 школ.

С местами в детские дошкольные учреждения проблем в Тупкараганском районе не наблюдается. Как сообщил аким района Айбек Косуаков в ходе брифинга в центре общественных коммуникаций, сады посещают 100% детей в возрасте от 3 до 6 лет.