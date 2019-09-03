​Будет обеспечен контроль

По всем направлениям, озвученным в Послании Президента, будет обеспечен жесткий конт­роль по использованию бюджетных средств и средств Национального фонда. Правительству и Счетному комитету дано поручение в трехмесячный срок проанализировать эффективность деятельности национальных компаний и предприя­тий квазигосударственного сектора. Мы уже проводили аудит Фонда «Сам­рук-Казына» в части расходования средств нацфонда, холдингов «Байтерек», «КазАгро», часть материалов готова. Думаю, будет проведен еще дополнительный анализ, и в течение трех месяцев мы завершим эту работу.

Что касается сокращения количества госслужащих, то мы к этому шли в целях повышения оплаты труда, чтобы мотивировать государственных служащих к эффективной работе, и я думаю, что это правильный шаг.

Мораторий на создание нацкомпаний позволит осмыслить работу уже существующих, оценить ситуацию в отраслях, где они созданы, участие частного сектора и перенастроить систему государственного участия в экономике. Я думаю, будет серь­езная реорганизация холдинга «КазАгро», потому что и у Правительства, и у Счетного комитета достаточно много вопросов к его деятельности.

Дано поручение проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений – на приобретение жилья или образования. Это востребовано обществом, и здорово, что это прозвучало из уст Президента. Думаю, результаты анализа будут доведены до общественности.

Можно говорить о серьезных мерах по демократизации общест­ва. Послание оставило очень мощное впечатление, чувствуется сильная социальная направленность. Сегодня 45% бюджета идет на решение социальных проблем, и это говорит о социальной направленности государственной политики в целом.