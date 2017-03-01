​Будет положительный эффект

533
Андрей Чеботарев, политолог

В частности, моим предложением было ввести систему парламентских расследований как один из серьезных элементов контроля законодательной ветви власти над Правительством и исполнительной властью в целом. Также было предложение изменить статью в Конституции, где говорится, что парламентарии могут вносить на рассмотрение палаты законопроекты после одобрения со стороны Правительства, поскольку такое требование сужает полномочия законотворческого органа страны.

Безусловно, после принятия поправок в Конституцию произойдут большие изменения. На мой взгляд, такие меры, как усиление ответственности Правительства за принятие и особенно за реализацию государственных программ, – это важный и необходимый шаг, который даст положительный эффект.

