Будет порядок на полигоне!

«Установлено, что указанное ТОО фактически принадлежало экс-акиму Илийского района Алматинской облас­ти Багдату Карасаеву, осужденному приговором суда от 27 ноября 2025 года за коррупционное преступление и незаконное предпринимательство, – говорится в сообщении надзорного органа. – Согласно условиям договора, управляющая компания должна была привлечь инвестиции, построить завод по переработке мусора, перечислять часть доходов в местный бюджет и создать ликвидационный фонд. Однако эти обязательства не выполнялись. Фактически деятельность предприятия сводилась лишь к складированию отходов».

По информации прокуроров, ненадлежащее управление объектом привело к серьезным экологическим последствиям. С 2021 по 2025 год на территории свалки было зафиксировано шесть случаев возгорания мусора. Самый крупный пожар произошел в сентябре 2025-го, когда огонь охватил около 30 га территории.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области иск, поданный прокуратурой города Алатау, удовлетворен в полном объеме. Иначе говоря, свалка вновь перешла под опеку местных госорганов.

Напомним, наша газета неоднократно сообщала интересные факты про вышеуказанный полигон ТБО, точнее, про управляющую компанию. В частности, летом 2024 года представители ТОО «ADC Taza А’Lem» объявили о начале строительства рядом с территорией свалки крупного мусороперерабатывающего комплекса. Стоимость проекта сос­тавила 32,6 млрд тенге, из которых 70% – льготный кредит Фонда развития промышленности Казахстана.

Ожидалось, что запуск завода поз­волит улучшить тяжелую экологическую ситуацию в регионе, в том числе сократить число стихийных свалок. Планировалось даже наладить на предприятии выработку электроэнергии путем сжигания отходов. Но что-то пошло не так. Строительство столь нужного облас­ти объекта приостановилось, даже не начавшись, поскольку осенью того же 2024 года по подозрению в коррупции был задержан бывший аким Илийского района, передавший право управления полигоном ТБО своей аффилированной компании.

К слову, вышеупомянутый пожар на свалке огнеборцы не могли потушить несколько дней. Столб густого дыма заволок тогда не только близлежащие села, но и дошел до Алматы, расположенного в 60 км от места возгорания. На помощь местным противопожарным службам прибыли их коллеги из областей Жетысу, Абай, Карагандинской, Туркестанской и Жамбылской. В связи с масштабным происшествием акиматом города Алатау был объявлен режим ЧС техногенного характера местного масштаба. Теперь же чиновникам предстоит навести на этой территории полный порядок.