Нынешнее Послание Главы государства задает четкие ориентиры дальнейшего развития АПК и определяет приоритетные задачи по повышению эффективности сельскохозяйственного производства, укреплению продовольственной безопасности и наращиванию экспортного потенциала республики.
Обозначенные Президентом приоритеты – обеспечение доступности финансирования для аграриев, технологическая модернизация отрасли, рациональное использование водных ресурсов и развитие глубокой переработки – имеют принципиальное значение для формирования современного, конкурентоспособного и устойчивого отраслевого развития. Выполнение поставленных задач требует системного подхода к ним, что позволит достичь конкретных практических результатов. В целях успешного претворения в жизнь поручений Главы государства министерством будет разработан план мероприятий.
Обратимся к некоторым цифрам, отражающим позитивную динамику развития отечественного АПК. В 2025 году объем льготного финансирования отрасли составил 1 трлн тенге. Из них 755,7 млрд тенге было направлено на проведение весенне-полевых и уборочных работ, пополнение оборотных средств, еще 250 млрд тенге – на льготный лизинг сельскохозяйственной техники. Профинансированы покупки фермерами около 8,9 тыс. единиц техники.
В 2026 году объем льготного финансирования был увеличен до 1,5 трлн тенге, в том числе на льготный лизинг предусматривалось 350 млрд тенге. На сегодняшний день заключены договоры на поставку более 9,3 тыс. единиц техники на сумму 294 млрд тенге. Благодаря принимаемым мерам уровень обновления машинно-тракторного парка вырос с 4 до 8%.
Глава государства в Послании нынешнего года подчеркнул необходимость технологической модернизации сельского хозяйства, наращивания выпуска качественных тракторов и комбайнов отечественной сборки.
Дальнейшее усиление этого направления работы позволит ускорить техническое переоснащение сельскохозяйственных предприятий, повысить производительность труда, в том числе в мелких хозяйствах. К 2030 году планируется довести ежегодный уровень обновления машинно-тракторного парка до 10%.
В условиях возрастающей потребности в воде особую актуальность приобретает переход к ресурсосберегающим технологиям. Сегодня площадь орошаемых земель, занятых сельскохозяйственными культурами, составляет 1,6 млн гектаров. Водосберегающие технологии применяются на 702 тыс. гектаров. Работа по расширению их применения и увеличению площадей будет активизирована.
Последовательно меняется и структура посевных площадей. В 2026 году посевы риса сокращены до 79,4 тыс. гектаров против 100,5 тыс. гектаров в 2025 году.
В то же время за последние два года площадь применения капельного орошения при выращивании хлопчатника увеличилась с 3 до 80 тыс. гектаров. Эти меры направлены на повышение эффективности водных ресурсов и обеспечение устойчивости сельскохозяйственного производства.
Важнейшим фактором повышения добавленной стоимости в АПК является развитие отечественной перерабатывающей промышленности. В 2023–2025 годы наблюдался рост доли переработки основных видов аграрного сырья. Следующая стратегическая цель – довести этот показатель до 70%.
Президент страны акцентировал особое внимание на развитии глубокой переработки. В республике осуществляется ряд крупных инвестиционных проектов. Их количество будет увеличено, для чего созданы необходимые условия, предусмотрены меры государственной поддержки.
За восемь месяцев 2026-го объем экспорта составил 3 млрд долларов, что на 35% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Уверен, дополнительный импульс развитию пищевой промышленности придаст реализация перспективных проектов общей стоимостью более 500 млрд тенге.
Последовательное исполнение поручений Главы государства позволит вывести АПК на качественно новый уровень развития. Наши приоритеты – не только наращивание объемов производства, но и повышение его эффективности, технологичности, углубление переработки, расширение рынков сбыта и укрепление позиций казахстанского аграрного экспорта.