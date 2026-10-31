Будет разработан план мероприятий

За строкой Послания
Айдарбек Сапаров, министр сельского хозяйства

Нынешнее Послание Главы государства задает четкие ориентиры дальнейшего развития АПК и определяет приоритетные задачи по повышению эффективности сельскохозяйственного производства, укреплению продовольственной безопасности и наращиванию экспортного потенциала республики.

Обозначенные Президентом прио­ритеты – обеспечение доступности­ финансирования для аграриев, технологическая модернизация отрасли, рациональное использование водных ресурсов и развитие глубокой переработки – имеют принципиальное значение для формирования современного, конкурентоспособного и устойчивого отраслевого развития. Выполнение поставленных задач требует системного подхода к ним, что позволит достичь конкретных практических результатов. В целях успешного претворения в жизнь поручений Главы государства министерством будет разработан план мероприятий.

Обратимся к некоторым цифрам­, отражающим позитивную динамику развития­ отечественного АПК. В 2025 году объем льготного­ финансирования отрасли составил­ 1 трлн тенге. Из них 755,7 млрд тенге было направлено на проведение весенне-полевых­ и уборочных­ работ, пополнение оборотных­ средств, еще 250 млрд тенге – на льготный лизинг сельскохозяйственной­ техники. Профинансированы­ покупки­ фермерами около 8,9 тыс. единиц техники.

В 2026 году объем льготного финансирования был увеличен до 1,5 трлн тенге, в том числе на льготный лизинг предусмат­ривалось 350 млрд тенге. На сегодняшний день заключены договоры на поставку более 9,3 тыс. единиц техники на сумму 294 млрд тенге. Благодаря принимаемым мерам уровень обновления машинно-тракторного парка вырос с 4 до 8%.

Глава государства в Послании нынешнего года подчеркнул необходимость технологической модернизации сельского хозяйства, наращивания выпуска качественных тракторов и комбайнов отечественной сборки.

Дальнейшее усиление этого направления работы позволит ускорить техническое переоснащение сельскохозяйственных предприя­тий, повысить производительность труда, в том числе в мелких хозяйствах. К 2030 году планируется довести ежегодный уровень обновления машинно-тракторного парка до 10%.

В условиях возрастающей потребности в воде особую актуальность приобретает переход к ресурсосберегающим технологиям. Сегодня площадь орошаемых земель, занятых сельскохозяйственными культурами, составляет 1,6 млн гектаров. Водосберегающие технологии применяются на 702 тыс. гектаров. Работа по расширению их применения и увеличению площадей будет активизирована.

Последовательно меняется и структура посевных площадей. В 2026 году посевы риса сокращены до 79,4 тыс. гектаров против 100,5 тыс. гектаров в 2025 году.

В то же время за последние два года площадь применения капельного орошения при выращивании хлопчатника увеличилась с 3 до 80 тыс. гектаров. Эти меры направлены на повышение эффективнос­ти водных ресурсов и обеспечение устойчивости сельскохозяйственного производства.

Важнейшим фактором повышения добавленной стоимости в АПК является развитие отечественной перерабатывающей промышленности. В 2023–2025 годы наблюдался рост доли переработки основных видов аграрного сырья. Следующая стратегическая цель – довести этот показатель до 70%.

Президент страны акцентиро­вал особое внимание на разви­тии глубокой переработки. В респуб­лике осуществляется ряд крупных­ инвестиционных проектов. Их количество будет увеличено, для чего созданы необходимые условия, предусмотрены меры государственной поддержки.

За восемь месяцев 2026-го объем экспорта составил 3 млрд долларов, что на 35% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Уверен, дополнительный импульс развитию пищевой промышленности придаст­ реализация перспективных проектов общей стоимостью более 500 млрд тенге.

Последовательное исполнение поручений Главы государства позволит вывести АПК на качественно новый уровень развития. Наши приоритеты – не только наращивание объемов производства, но и повышение его эффективности, технологичности, углубление переработки, расширение рынков сбыта и укрепление позиций казахстанского аграрного экспорта.

#мнение #министр #Минсельхоз #послание

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