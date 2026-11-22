При Қазақстан Халық Кеңесі соз­дана рабочая группа для подготовки предложений к проекту новой Концепции единства и согласия.

фото предоставлено пресс-службой Қазақстан Халық Кеңесі

Эта работа проводится по поручению Главы государства, данному на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі в сентябре 2026 года, с целью объединения общественных и экспертных усилий, обсуждения содержания будущего документа и согласования позиций. Такой формат позволит учесть запросы граждан, соединить научные знания с практическим опытом. В состав рабочей группы вошли члены Қазақстан Халық Кеңесі и действующей при нем общественной группы «Бірлік», представители этнокультурных объединений, экспертного и научного сообщества.

Участники организационного заседания группы рассмотрели вопросы укрепления единства и согласия, развития культуры диалога и взаимного уважения. Руководитель группы, председатель Комитета общественного согласия и общенационального единства Қазақстан Халық Кеңесі Марат Азильханов отметил важность определения общих ценностей и принципов консолидации общества. По его словам, необходимо оценить, какие подходы требуют переосмысления с учетом современных вызовов, и предложить практические механизмы их реализации.

– Наша задача – объединить разные экспертные и общественные позиции и выработать предложения, которые станут содержательной основой новой концепции. Мы готовим документ, по которому предстоит жить нам, нашим детям и внукам. Важно сохранить преемственность не только в подходах, но и в рабочих механизмах. За каждым предложением должны стоять конкретные меры, и это накладывает особую ответственность на каждого участника. Свою работу в этом направлении будет наращивать и общественная группа «Бірлік», – подчеркнул он.

Руководитель общественной группы «Бірлік» Иван Георгиади в свою очередь отметил важность участия представителей гражданского общества в разработке концепции. По его мнению, это сыграет значимую роль в будущей совместной работе с госор­ганами по ее реализации и продвижению общеграж­данских ценностей.

В ходе дискуссии члены рабочей группы представили свое видение будущего документа. В поддержку инициатив выступила руководитель Научно-образовательного центра «Шаңырақ» Наталья Калашникова, обратившая внимание участников заседания на важность институциональной преемственности. Член Қазақстан Халық Кеңесі Назипа Шанаи отметила, что в условиях стремительных перемен прежние механизмы требуют обновления, а стране необходимы свежие смыслы и современные инструменты взаимодействия.

Солидарность с коллегами выразил и представитель «Бірлік» Ахмет Мурадов, подчеркнувший, что концепция отражает новый этап развития Независимого Казахстана. Он отметил высокую ответственность участия в рабочей группе, в состав которой также вошел заместитель председателя ОЮЛ «Ассоциация русских, славянских и казачьих этнокультурных объединений», член «Бірлік» Леонид Прокопенко, и призвал сделать особый упор на глубокую аналитическую работу совместно с членами Халық Кеңесі.

По итогам работы группы, как отметил Марат Азильханов, все предложения будут систематизированы и направлены в Министерство культуры и информации для учета при подготовке финального проекта концепции.