Будет создан Научный центр ревматологии

О создании центра сообщили в рамках VII Конгресса ревматологов Казахстана и симпозиума Ассоциации ревматологов стран Центральной Азии и Тихоокеанского региона.

Первая диалоговая площадка такого масштаба собрала ведущих экспертов ревматологии из 20 стран, в том числе Японии, Китая, Великобритании, Таиланда, Германии. В ходе трехдневной встречи обсуждались современные способы лечения таких актуальных заболеваний, как ревматоидный артрит, васкулит, остеопороз и микрокристаллический артрит, предлагались инновационные разработки, определялись перспективы дальнейшего взаимодействия. Также была представлена выставка медицинских препаратов с цифровой системой визуализации.

По данным ВОЗ, заболеваниями позвоночника и суставов страдают более 4% населения земного шара. С ревматическими заболеваниями связаны 10% инвалидизации и 30% случаев временной нетрудоспособности. В Казахстане по итогам прошлого года зарегистрировано более 400 тыс. пациентов с болезнями костно-мышечной системы и системными заболеваниями соединительной ткани. Это на 9% больше по сравнению с 2022-м. Более того, с каждым годом болезнь «молодеет». Все эти факторы говорят о необходимости научного всестороннего подхода к решению данной проблемы.

Важным шагом в развитии ревматологического направления и медицины в целом станет создание Научного центра ревматологии в Алматы.

– Создание Национального научного центра на базе Национального медицинского университета имени Асфендиярова позволит значительно поднять уровень ревматологии. По этому вопросу вышло постановление Правительства. К реализации данного проекта мы идем много лет. Работа Национального научного центра будет направлена на внедрение в стране всех новшеств в сфере здравоохранения. Еще один немаловажный вектор – развитие кадрового потенциала и образования. Нужно поднимать знания наших врачей именно первичного звена, поликлиник, не только узконаправленных специалистов, но и врачей общей практики, терапевтов, ведь в нашей работе крайне важно не пропустить болезнь, – отметил главный ревматолог Министерства здравоохранения РК, профессор, президент Казахской коллегии ревматологии и Лиги евразийских ревматологов Галымжан Тогизбаев.

Отечественные и зарубежные специалисты сошлись во мнении, что нынешний симпозиум является хорошей стартовой площадкой для налаживания международных связей. Как отметил академик Российской академии наук, президент Ассоциации ревматологов РФ Евгений Насонов, создание в Казахстане Научного центра ревматологии станет логичным продолжением развития ревматологической школы.

– У вас в стране есть несколько сильных ревматологических школ. Научный центр должен их консолидировать. Он необходим по многим причинам. Во-первых, он нужен для формирования профессиональных кадров в данной области. Во-вторых, это обширная научная деятельность. Сейчас ревматология занимает второе место после онкологии по разработке новых лекарственных препаратов. А это двигатель прогресса в медицине, потому что новые методы открывают новые возможности лечения. В ХХI веке можно отметить эпидемию воспалительных заболеваний, и среди них ревматология – одно из самых ярких. Большое социальное значение сейчас имеет не только продолжительность, но и качество жизни, – рассуждал Евгений Насонов.

Нынешняя диалоговая площадка стала отличной возможностью для обмена опытом, контактами и налаживания долгосрочных связей, считает Сумапа Чайямнуай, ассоциированный профессор Университета Чулалонгкорн Ревматологической ассоциации Таиланда.

Президент Ревматологической ассоциации Катара, представитель отделения ревматологии факультета внутренних болезней медицинской корпорации «Хамад» (Катар, Доха) Самар Аль Эмади высоко оценила возможности коллаборации специалистов разных стран, а также гостеприимство и организацию мероприятия.

По мнению президента Ассо­циа­ции ревматологов Кыргызстана Абдимуталиба Мамасаидова, между нашими странами взаимо­действие ученых и медиков существует давно, но подобные диалоговые площадки и тем более перспектива создания в Казахстане научного центра дают дополнительные возможности для всестороннего масштабного сотрудничества.

– За последние 20 лет ревматология достигла грандиозного прогресса. В практику были внед­рены биологические препараты, которые существенно улучшили качество жизни больных с ревматоидными заболеваниями, и подобный форум, где выступают ведущие эксперты, является свидетельством не только развития данной сферы, но и единства специалистов разных стран, – подчеркнул профессор, главный ревматолог Российской Федерации Александр Лила.

Немаловажное значение имеет подготовка узконаправленных специалистов. С каждым годом интерес к данной области медицины только возрастает.

– Мы рады, что имеем возможность наладить связи с ревматологическими сообществами APLAR – Азиатско-Тихоокеанской лигой ассоциаций ревматологов. Это способствует совместным научным проектам, и теперь перед нами стоит цель – создание Научного цент­ра ревматологии, что также содействует рос­ту квалифицированных узконаправленных специалис­тов, – сказала кандидат медицинских наук, ревматолог Жазира Омарбекова.

Современная медицина стремительно развивается, и чтобы специалистам быть на единой информационной волне, необходим обмен знаниями и наработками.

– В нашей стране мы используем возможности искусственного интеллекта. Было интересно обменяться опытом с коллегами. Создание Научного центра ревматологии в Казахстане считаю важным событием, ведь это позволит улучшить помощь пациентам, – говорила врач-ревматолог из Канады Ванесса Окампо.

Профессор, президент PANLAR – Панамериканской лиги ассоциаций ревматологов (Колумбия, Кали) Карлос Энрике Торо Гутьеррес подчеркнул:

– В зависимости от страны проживания, среды, расовой принадлежности и других факторов ревматические заболевания могут носить отличительный характер, и поэтому наличие собственных данных, которые будут аккумулироваться в научном центре, может улучшить качество помощи пациен­там, – сообщил он.

Профессор, старший консультант и заместитель заведующего отделением ревматологии и клинической иммунологии Шарите (Медицинский университет в Берлине) Франк Буттгерейт также считает, что ревматология требует постоянного изучения для выработки новых методов лечения, поэтому необходимо развитие научного потенциала.

Поддержала инициативу соз­дания центра и делегация из Сингапура. Члены делегации выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества с Казахстаном и пригласили наших экспертов принять участие в Конгрессе Азиатско-Тихоокеанской лиги APLAR в авгус­те этого года в Сингапуре.

Повышение качества жизни, снижение уровня инвалидизации населения и, как следствие, улучшение благосостояния жителей на сегодняшний день является основополагающей задачей системы здравоохранения. В Казахстане принимаются все меры, чтобы вывести развитие ревматологической службы на совершенно новый уровень, не уступающий международным стандартам.