Будет создано 12,6 тысяч постоянных рабочих мест в рамках Карты индустриализации – Скляр

Политика
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Екатерина Елисеева
В рамках Карты индустриализации в текущем году будет реализовано 130 проектов с созданием 12,6 тысяч постоянных рабочих мест. Об этом в ходе расширенного заседания Правительства РК рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В рамках Карты индустриализации в текущем году будет реализовано 130 проектов на сумму 449 миллиардов тенге с созданием 12,6 тысяч постоянных рабочих мест. Наибольшее количество проектов в Туркестанской, Алматинской областях и в городе Шымкент. Низкие показатели по вводу проектов в Западно-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской областях. В данных регионах на стадии реализации находится всего по 3 проекта", – сообщил спикер.

По его словам, в июле текущего года в Караганде вводится в эксплуатацию завод по производству ферросилиция на сумму 32 млрд.тенге, с созданием 300 рабочих мест. При строительстве применены новейшие технологические разработки, соответствующие Индустрии 4.0.

"В индустриальной зоне города Алматы вводится завод по производству стальных сварных труб большого диаметра. Объем инвестиций составил 33 млрд. тенге. Предусмотрено создание трехсот рабочих мест. Проект входит в перечень совместных казахстанско-китайских проектов. В Актюбинской области завершается строительство завода по производству керамогранита и керамической плитки. Это первый завод по производству полированной и глазурованной продукции в Центральной Азии", – дополнил министр.

Роман Скляр отметил, что с 2015 года реализуется второй этап программы индустриализации и текущий год является завершающим.  

"Благодаря реализации программы доля обрабатывающей промышленности в ВВП выросла до 12,4 процента. По итогам первого полугодия текущего года обрабатывающая промышленность выросла на 3,4 процента. По основным отраслям обрабатывающей промышленности наблюдается положительная динамика. Высокие темпы роста демонстрирует сектор автомобилестроения в машиностроительной отрасли. По итогам 6 месяцев текущего года рост составил 47 процентов", – сообщил он. 









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