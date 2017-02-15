​Будет создано общество дружбы

Делегация во главе с заместителем Председателя – заведу­ющим Секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжановым провела ряд двусторонних встреч. В них принимали участие заместитель спикера законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Борий Алиханов, его первый заместитель Садык Сафаев, директор Республиканского интернационального культурного центра Узбекистана Насриддин Мухаммадиев.

В ходе встреч рассматривались актуальные вопросы взаимодействия Казахстана и Узбекистана, опыт в обеспечении общественного согласия и единства, укреплении гражданской идентичности, обсуждались новые векторы сотрудничества, а также намерения о подписании меморандума между Ассамблеей народа Казахстана и Республиканским интернацио­нальным культурным центром Узбекистана.

Одним из центральных мероприятий визита стала встреча с руководством и активом Казахского национального культурного центра Узбекистана. По ее завершению делегацией был передан дар от АНК – компьютерная техника и книги казахстанских авторов, посвященные казахской культуре, общественному согласию и единству.

В рамках заседания «круглого стола» с представителями этнокультурных объединений и экспертами Узбекистана членами делегации АНК была презентована казахстанская модель общественного согласия и общенационального единства Нурсултана Назарбаева, а также была достигнута договоренность о создании общества дружбы «Казахстан – Узбекистан». Были внесены конкретные предложения по сотрудничеству в части развития совместных научно-исследовательских и просветительских проектов, приграничного сотрудничества, обмена литературой, проведения мероприятий для молодежи двух стран.