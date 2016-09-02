​Будет у дороги продолженье

Более 100 жителей вместе с акимом Мангистауской области Аликом Айдарбаевым на велосипедах оценили качество новой автомобильной дороги протяженностью 7 км. Трасса соединила строящиеся новые микрорайоны Актау с дорогой, ведущей в поселок Акшукур. Начинается она в 17-м мик­рорайоне и заканчивается у автомобильного ЦОНа. Самому юному участнику велопробега было 2 года, а самому возрастному велосипедисту – 68 лет.

В следующем году открытая сегодня дорога будет продлена до набережной, где будет обустроен пляж, построены велосипедные и беговые дорожки. Также будет проложена новая, более короткая дорога и до Теплого пляжа.