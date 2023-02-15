Сейсмоактивность региона учтут при выборе места для строительства АЭС в Казахстане

Как отмечают в Минэнерго, обязательно будет учитываться тот факт, что Алматинская область расположена в сейсмоактивном регионе.

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В Казахстане при выборе места для строительства АЭС на каждом этапе будет учитываться сейсмоактивность региона. Об этом на брифинге в СЦК сказал вице-министр энергетики Асхат Хасенов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам спикера, обязательно будет учитываться тот факт, что Алматинская область расположена в сейсмоактивном регионе.

"Точное место выберем после подготовки проектного основания, в рамках технического и экономического обоснования и для проведения строительных работ. На каждом этапе будет учитываться сейсмоактивность", – сообщил Хасенов.

Ранее министр энергетики РК Болат Акчулаков отметил, что атомная станция - это не тот объект, с которым нужно спешить.

"В прошлом году мы выбрали участок для строительства станции. Теперь в этом году должны его утвердить решением общественности выбранного региона, в частности поселка Улкен: они должны вынести свое общественное решение. Пока никаких возражений не было. Также на этот, 2023 год, был запланирован вопрос выбора технологий. За 2022 год мы осуществили ряд визитов на все объекты, связанные с ядерными технологиями России и Южной Кореи", – рассказал глава Минэнерго.