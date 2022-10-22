"Будет замечательно, если в каждом доме на почетном месте будет наш голубой флаг" – Токаев

В Акорде в канун празднования Дня Республики Касым-Жомарт Токаев вручил группе граждан государственные награды и премии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Открывая торжественную церемонию, глава государства поздравил собравшихся с Днем Республики.

"Сегодня отмечается дата, олицетворяющая возрождение многовековых традиций государственности казахского народа. В этот день воплотилась в реальность мечта наших предков, боровшихся за нашу независимость. 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана. Этот документ стал политико-правовой основой нашей Независимости. Иными словами, Декларация стала важнейшим актом, открывшим путь к обретению Независимости", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что путь нашего народа к суверенитету был долгим и тернистым. Самые авторитетные представители народа, интеллигенция сделали все возможное, чтобы сохранить национальное самосознание. Устремленность нашего народа к свободе ярко проявилась во время декабрьских событий. Как было отмечено в речи, Декларация о суверенитете стала результатом общих многолетних усилий всего народа.

"На состоявшемся в Улытау Национальном курултае я предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Инициатива отмечать его как главный праздник Казахстана получила всенародную поддержку, были внесены поправки в соответствующий закон. С этого года День Республики стал государственным праздником. Теперь мы вместе будем по-новому отмечать этот праздник. Возрождение Дня Республики – это очень важный исторический шаг, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность", – подчеркнул глава государства.

Напомнив, что слово "республика" переводится с латинского языка как "общее дело", Касым-Жомарт Токаев отметил, что республика созидается благодаря общим усилиям ответственных за свои дела граждан.

"Граждане – это опора государства. Без граждан не будет и государства. Государство, идущее по пути динамичного развития и прогресса, дает незыблемые гарантии прав и свобод граждан. Очевидно, что больших успехов добьется только страна, народ которой отличается творческой энергией, патриотизмом и трудолюбием. Именно поэтому эти ценности стали ориентирами нашего движения вперед. Мы руководствуемся принципом: "Не человек для государства, а государство для блага человека", – заявил глава государства.

Президент полагает, что только опыт государственного строительства, сама история и вызовы времени рождают истинные символы.

"Наш паспорт уважаем во всем мире, ему не чинятся никакие препятствия. Граждане Казахстана получают визы иностранных государств, пересекают границы, свободно выезжают за рубеж по служебным и личным потребностям. Это результат нашей политики укрепления межэтнической толерантности и дружбы, а также последовательного курса на обеспечение международной безопасности и сотрудничества", – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Государственный флаг – это еще один значимый символ, объединяющий всех граждан Казахстана.

"Каждый гражданин может проявить свою любовь к нашей священной Отчизне через уважительное отношение к государственным символам. Отныне никто не сможет запретить вывешивать наш флаг в общественных или частных местах. У казахов домбра – всегда желанный гость в любом доме. И это правильно. Будет замечательно, если в каждом доме на почетном месте будет и наш небесно-голубой флаг, олицетворяющий дух нашего народа", – подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев назвал государственный язык еще одной ценностью, объединяющей всех казахстанцев. Он подчеркнул, что казахский язык всегда будет обладать статусом государственного языка.

"Задача государства – расширять сферу использования казахского языка. Работа в этом направлении не прекращается и будет продолжена. Как я недавно говорил, «Родной язык – залог единства, другие языки – залог благополучной жизни». Чем большим количеством языков овладеют наши молодые люди, тем более конкурентоспособными и квалифицированными они будут. Язык, межэтнические отношения – это тесно связанные между собой важнейшие факторы обеспечения внутренней стабильности. Поэтому недопустимо превращать их в политический инструмент. Политизация такого рода чувствительных для общества вопросов привела к печальным последствиям в некоторых государствах. Это не наш путь", – заявил президент.

Глава государства убежден, что День Республики, как главный национальный праздник, должен стать поистине всенародным. Граждане с воодушевлением встретили эту идею. Во всех регионах состоятся торжественные концерты, научные конференции, творческие конкурсы, спортивные состязания, будут организованы патриотические, волонтерские и благотворительные акции. Как считает Президент, нам нужны общенациональные инициативы, которые бы максимально отражали дух и смысл Дня Республики.

Глава государства в своем выступлении отдельно остановился на успехах Казахстана, достигнутых за последние три года и важных реформах, проводимых на пути строительства Справедливого Казахстана.

"Наша задача – строительство Справедливого Казахстана. Сейчас мы находимся только в начале этого сложного пути. Интересы народа и государства для меня превыше всего. Поэтому я провозгласил это стратегическое направление ключевым для нашего государства и готов нести весь груз ответственности на этом пути", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что политический курс Справедливого Казахстана будет нацелен на создание широких возможностей и равных условий для самореализации граждан, неуклонное повышение качества жизни людей. Наряду с этим будет продолжена реформа судов и правоохранительной сферы, закон и порядок станут основным фактором повышения доверия граждан к государству.

"Люди – наше главное богатство, главный двигатель экономического и общественного прогресса. Поэтому мы будем наращивать стратегические инвестиции в человеческий потенциал, всячески поддерживать нашу молодежь и социально уязвимые категории граждан. В конечном счете, мы должны перезагрузить всю систему ценностей и сформировать новое качество нации", – сказал глава государства.

По завершении выступления Касым-Жомарт Токаев вручил высокие государственные награды ряду граждан за значительный вклад в развитие страны. Указом президента группа представителей творческой интеллигенции за вклад в культурно-духовную жизнь страны была отмечена Государственной премией имени Абая.

С полным текстом выступления главы государства можно ознакомиться здесь.