"Будет жесткий спрос" – Абаев о подготовке казахстанских спортсменов к ОИ-2024

Спортивные функционеры обсудили вопросы подготовки к Олимпийским играм 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

Министр культуры и спорта Даурен Абаев, обращаясь к участникам встречи, отметил, что необходимо сфокусировать внимание не на количестве олимпийских лицензий, а на качестве медалей, так как общий командный зачет ведется по количеству золотых наград.

Кроме того, одной из основных задач, поставленных перед тренерами и руководством федераций, стало омоложение составов сборных команд и проведение прозрачного отбора на крупные международные старты.

«Для развития спорта высших достижений выделяются большие деньги, создаются необходимые условия, оказывается поддержка. При этом вы должны понимать, что министерство не занимается благотворительностью. Будет жесткий спрос. Спорт высших достижений – это конкретные результаты, а все остальное – физкультура. Нам нужны новые победы», – сказал Даурен Абаев.

Директор Дирекции развития спорта Оралбай Жаксымбетов в своем выступлении отметил, что в Париже будет разыграно 329 комплектов медалей, это на 10 комплектов меньше, чем на предыдущей олимпиаде (в Токио разыгрывалось 339 комплектов медалей).

Также о результатах работы доложились директор Центра спортивной медицины и реабилитации Азамат Нурматов, директор Национального антидопингового центра Майра Бакашева, а также руководители управлений спорта акиматов ряда областей, представители спортивных федераций и другие ответственные лица.

«Мы будем уделять большое внимание прозрачности процедур отбора. Скоро министерство запустит систему e-sport, которая позволит отслеживать все достижения спортсменов, график участия в соревнованиях. Это прежде всего вопрос справедливости. Должна быть здоровая конкуренция», – добавил Даурен Абаев.

Также руководителям управлений спорта поручили пересмотреть принципы и подходы работы школ высшего спортивного мастерства с учетом приоритетности олимпийских видов спорта, совместно с федерациями разработать Единый стандарт подготовки спортивного резерва и программы обучения.