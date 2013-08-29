Будни бригады Мынгатова

Экономика
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19Те, кто хоть немного знаком с суровыми буднями людей, чье рабочее место – подземная выработка, понимают, что за этим стоит не только стабильное перевыполнение плана, но и отсутствие случаев производственного травматизма. Шахтерская профессия накладывает особый отпечаток на каждого, кто однажды решил связать с ней свою жизнь. Мурат Мынгатов пришел на рудник в 1999 году, когда тот уже находился в составе ТОО «Корпорация Казахмыс». Бригадиром стал 6 лет назад, сегодня под его началом трудятся 14 проходчиков. Но самый большой шахтерский стаж у него – Мурата Ашкановича, поэтому и авторитет в коллективе он имеет, что называется, железный.

«Береженого Бог бережет» – гласит народная пословица. Если переложить ее на шахтерский язык, получится: «Безопасность труда – прежде всего!». Понятно, что именно бригадир в первую очередь несет ответственность за жизнь своих подопечных. Романтика шахтерского труда, навеянная советскими фильмами, рисует симпатичную картинку, в которой сильные мужчины надевают каски и зажигают фонари, а затем уверенно спускаются в подземные сокровищницы. Правда, в ней зачастую упускаются отдельные прозаические подробности. Например, прежде чем спуститься в забой, бригада получает под роспись в письменном виде наряд-задание, а каждый шахтер в обязательном порядке всякий раз знакомится с правилами техники безопасности, проходит тест на алкоголь, получает средства индивидуальной защиты. Подобный ритуал соблюдается неукоснительно, и никому в бригаде даже в голову не придет однажды его нарушить.

– Пятый год пошел, как работаю в шахте, и, к счастью, ни одной травмы у меня не было, – рассказывает член бригады Нурбек Канапьянов. – Как и все, пришел на шахту с желанием зарабатывать деньги, чтобы кормить семью.

По словам Нурбека и других проходчиков, тогда о рекордах никто из них и не помышлял. Более того, слепая погоня за высокими показателями, по их словам, чревата неприятными сюрпризами. Азарт на глубине в несколько сот метров неуместен, считает бригадир Мынгатов. А отпечаток профессии, о котором говорилось выше, это прежде всего сплоченность, самодисциплина и взаимовыручка, которые и отличают любой шахтерский коллектив.

Мынгатовцы отбивают медно-цинковую руду на 12-м горизонте, в блоке № 43. Имеются у них и свои маленькие профессиональные секреты, благодаря которым проходчики добиваются высоких темпов, выдавая ежемесячно на-гора по две сотни кубометров руды на брата. Самое главное, что подобные «хитрости» придуманы ими в строгом соответствии с правилами техники безопасности. Рассказывать о них не станем, тем более что читать о подобных шахтерских ноу-хау на страницах газеты не всем будет интересно. А вот с другими бригадами, которые трудятся на соседних горизонтах, мынгатовцы всегда готовы поделиться полезными наработками.

Довольны в бригаде не только тем, сколько сегодня на руднике платят шахтерам, но и созданными здесь условиями труда.

– В нашем блоке мы трудимся одни, производство непрерывное. Поэтому и ответственность чувствуем вдвойне, ведь на данном участке мы хозяева, – рассказывает бригадир проходчиков Мурат Мынгатов. – А еще современное оборудование, отличная вентиляция, дающая свежую струю круглосуточно… Что еще надо?

Устраивает проходчиков и тот соцпакет, которым их обеспечивает в настоя-

щее время предприятие. Вот и получается, что шахтерскую профессию, пусть и утратившую былой романтизм, сегодня вновь отождествляют со стабильностью.

Действительно, разве этого так уж и мало?

Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

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