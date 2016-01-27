​Будни Президента – в летописи страны

Подготовленная на базе обширного массива архив­ных документов серия охватывает период 1990–2014 годов и включает в себя по два десятка томов на казахском и русском языках. Первые пять томов посвящены 1990-м годам и сформированы на двухгодичной основе. Каждый из последующих 15 томов отражает события одного года – с 2000 по 2014 год.

Следует отметить, что по своему содержанию и техническому исполнению «Хроника» является уникальным изданием и не имеет аналогов на всем постсоветском пространстве. Каждый том включает в себя книгу и мультимедийный компакт-диск, представляющие собой самостоя­тельные информационные продукты.

Особую ценность изданию придает тот факт, что в нем рабочие будни Лидера нации освещаются в еже­дневном формате, включая совещания, деловые встречи, крупные общественно-политические акции, рабочие поездки по регионам страны, зарубежные визиты и так далее. Наряду с этим представлены тексты выступ­лений Главы государства, перечни законов и указов за конкретный период, разнообразная справочная информация. Для большей наглядности наиболее важные мероприятия с участием Нурсултана Назарбаева сопровождаются фото- и видеоматериалами, что дает возможность читателям более полно погрузиться в атмосферу описываемых событий.

В целях обеспечения более широкого доступа читателей соответствующие материалы также продублированы на официальном сайте Главы государства: www.akorda.kz.

В настоящее время готовится к изданию очередной том – за 2015 год, который выйдет в свет в конце текущего года.

В целом «Хроника» является ценным документальным источником по новейшей истории Казахстана, представленным сквозь призму многогранной деятельности его Первого Президента – Лидера нации Нурсултана Назарбаева.

Серия издается авторским коллективом под руководством доктора политических наук, профессора Махмуда Касымбекова.