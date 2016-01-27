​Будни Президента – в летописи страны

Ануар КАЛМЫКОВ

Подготовленная на базе обширного массива архив­ных документов серия охватывает период 1990–2014 годов и включает в себя по два десятка томов на казахском и русском языках. Первые пять томов посвящены 1990-м годам и сформированы на двухгодичной основе. Каждый из последующих 15 томов отражает события одного года – с 2000 по 2014 год.

Следует отметить, что по своему содержанию и техническому исполнению «Хроника» является уникальным изданием и не имеет аналогов на всем постсоветском пространстве. Каждый том включает в себя книгу и мультимедийный компакт-диск, представляющие собой самостоя­тельные информационные продукты.

Особую ценность изданию придает тот факт, что в нем рабочие будни Лидера нации освещаются в еже­дневном формате, включая совещания, деловые встречи, крупные общественно-политические акции, рабочие поездки по регионам страны, зарубежные визиты и так далее. Наряду с этим представлены тексты выступ­лений Главы государства, перечни законов и указов за конкретный период, разнообразная справочная информация. Для большей наглядности наиболее важные мероприятия с участием Нурсултана Назарбаева сопровождаются фото- и видеоматериалами, что дает возможность читателям более полно погрузиться в атмосферу описываемых событий.

В целях обеспечения более широкого доступа читателей соответствующие материалы также продублированы на официальном сайте Главы государства: www.akorda.kz.

В настоящее время готовится к изданию очередной том – за 2015 год, который выйдет в свет в конце текущего года.

В целом «Хроника» является ценным документальным источником по новейшей истории Казахстана, представленным сквозь призму многогранной деятельности его Первого Президента – Лидера нации Нурсултана Назарбаева.

Серия издается авторским коллективом под руководством доктора политических наук, профессора Махмуда Касымбекова.

Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Добрая традиция – помогать
Молодежь в активе
В духе всеобъемлющего сотрудничества
Всегда придут на помощь
Мечтает о спортивных победах
Видеть в танце призвание
Организовано дежурство вертолетов
В авангарде мировых стандартов
Вручены государственные награды от имени Президента
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Моя ДНК – наше богатство
Единство и согласие – фундаментальные ценности
Объединение истинных патриотов
Лад в семье, мир – в общем доме
Обращать различия в силу
Одуванчики не отменить
Выбор Оксаны Зинченко
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 30 апреля 2026 года № 78-НП
Инвестиции в успех
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Социализация без барьеров
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Поздравили фронтового связиста
Когда яблони цветут
Для достижения общих целей
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Образование как фундамент для развития всех сфер деятельности
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Между Казахстаном и Оманом подписано Соглашение об инвестсотрудничестве
Самую дорогую дорогу в мире строит Франция
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Расширение торговых связей обсудили в Кабмине с Генсеком ОЭС
Наши юниоры пишут мировую историю
Помогут цифровые технологии
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку

