Будни сельской больницы

Год назад, когда Райфа Сафиоллинова заступила на должность главного врача Кокпектинской районной больницы, ей пришлось иметь дело с финансовыми долгами, которыми на тот момент было обременено сельское медучреждение. Тогда, в сентябре 2012 года, рассчитаться с огромной кредиторской задолженностью, образовавшейся на начало нового отопительного сезона, и изыскать недостающие средства на зарплату коллективу молодому главврачу помогли областное управление здравоохранения и Комитет оплаты медицинских услуг. Впрочем, подобная поддержка, позволившая сельским медикам заработать, была оказана на вполне законных основаниях.

Однако главврач хорошо осознавала, что разовые меры помощи – не выход. Поэтому первое, что она сделала, приступив к своим обязанностям, – занялась тщательным анализом текущей ситуации. Построенный два года назад в рамках государственной программы «Сто школ, сто больниц» сельский объект здравоохранения заслуживал всяческих похвал. Но светлые и просторные кабинеты врачей, палаты для больных, а также оснащенные современным оборудованием лаборатории требовали немалых затрат на обогрев в холодное время года. Энергичную и деятельную Райфу Сафиоллиновну не надо было убеждать в необходимости проведения оптимизации бюджетных расходов. Она еще раз внимательно ознакомилась с государственной программой «Саламатты ?аза?стан» на 2011–2015 годы. И в очередной раз убедилась в том, что ежегодное сокращение коечного фонда на 5% с целью снижения затрат на содержание круглосуточного стационара – вполне оправданная мера.

– Мы безболезненно объединили два отделения. В результате один сестринский пост сократился, а высвободившиеся из штата медработники были трудоустроены на вакантные места в организациях первичной медико-санитарной помощи, – рассказывает главный врач районной больницы.

Таким образом, приведя в соответствие штатное расписание, удалось сэкономить почти 5 млн. тенге. Однако большая часть статьи расходов в бюджете районной больницы, который на сегодня составляет 296 млн. тенге, все же приходилась на отопление. Новый руководитель с первых же дней взяла под личный контроль суточный расход топлива котельной районной больницы. Данные хронометража выявили неиспользованные резервы экономии угля. А когда отопительный сезон был завершен, обнаружилось, что вместо 5 000 тонн израсходовано всего 2 600 тонн твердого топлива, и это несмотря на то, что прошедшая зима была весьма суровой. Нельзя не отметить, что и затраты на уголь сократились тогда с 41 млн. до 20 млн. тенге.

На первых порах все складывалось как нельзя лучше. К тому же проведенная реорганизация позволила высвободить почти 800 кв. м пустующей площади. И на них тоже можно было дополнительно сэкономить, чтобы, как раньше, не отапливать все 12 770 кв. м. Из этих соображений лишние квадратные метры были переданы в аренду на безвозмездной основе детскому реа­билитационному центру, который сегодня компенсирует районной больнице только средства за отоп­ление и электроэнергию, а это ни много ни мало еще 1,5 млн. тенге.

А как радовались мамы ребятишек с ограниченными возможностями, у которых впервые за много лет появилась возможность выйти на работу! Раньше сотрудники центра проводили весь комплекс реабилитационных мер на дому у пациентов, а теперь в их распоряжении оборудованные всем необходимым удобные и комфортные помещения. Да и на самих детей подобная смена обстановки, по крайней мере в дневное время, оказала весьма благотворное влияние.

Однако, по словам Райфы Сафиол­линовны, ей все же придется отказать реабилитационному центру в аренде, поскольку недавно дали о себе знать налоговики. Районная больница получила уведомление об увеличении процентной ставки выплаты имущественного налога. С 0,1% он вырос отныне до 1,5%, и речь идет уже о 20 млн. тенге, которые необходимо будет перечислять в казну государства. Поначалу все решили, что это ошибка. Но, как оказалось, это издержки действующего законодательства, которое распространяется абсолютно на всех юридических лиц, сдающих часть объекта налогооблажения в аренду. И в этой ситуации наибольшее сострадание окружающих вызывают дети, которых, по-видимому, придется вернуть домой.

– Нельзя причесывать под одну гребенку всех арендаторов, а тем более сельские медучреждения, которым Глава государства всегда большое внимание уделяет, – считает главврач Сафиоллинова.

Как оказалось, не только Кокпектинская районная больница сегодня находится в подобной ситуации. С одной стороны, строительство новых социальных объектов в регионах – благое дело. С другой – их содержание, к примеру в зимнее время, создает немало проблем тем же районным акиматам. Областное управление здравоохранения подготовило и отправило в Правительство письмо с просьбой внести изменения в действующее законодательство. Так что надежды на лучшее не оставляют сегодня ни кокпектинских медиков, ни родителей больных малышей.

С укомплектованием сельских поликлиник и лечебниц медицинским кадрами в районе дело обстоит более или менее благополучно. Довольны сельские медики и размерами своей заработной платы, которая доходит сегодня до 150 тыс. тенге в зависимости от специализации. По словам главного врача, в этом заслуга Президента страны.

– Моя первая заработная плата после окончания медицинского вуза составляла всего 7 000 тенге, – рассказывает Райфа Сафиоллинова. – Получив ее, тогда подумала о том, что неужели для этого мне необходимо было учиться семь лет. С тех пор прошло почти 15 лет, но посчитайте, сколько раз государство за это время увеличивало размер зарплаты врачей и учителей!

Уверена главврач и в том, что имеющиеся на сегодня проблемы разрешатся уже в скором времени. В райцентре планируется строительство новой центральной котельной, а это означает, что хронометражом расхода угля ей больше не придется заниматься. А пока мысли Райфы Сафиоллиновны заняты менее затратными котлами, установка которых могла бы снизить потреб­ление угля еще в два раза. То, что их приобретение окупится за два года, она горячо доказывала акиму области Бердыбеку Сапарбаеву во время его недавней встречи с работниками райбольницы. Глава региона обещал помочь решить эту проблему.

Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область