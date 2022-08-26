Колонка обозревателей
Будьте взрослее
Елена Левкович

Пошли с сыном в школу получать учебники. Событие по-своему волнующее: дети успели соскучиться друг по другу, куча новостей, несколько новеньких из других школ и классов и бонусом – новый преподаватель, немного растерявшийся в новом статусе классного руководителя. Могу ее понять: одно дело – знакомиться с детьми в классе, в рабочей обстановке и совсем другое – сразу пообщаться с родителями в неформальных, скажем так, условиях. Учительница не подрассчитала со временем и местом выдачи книг, вежливо попросив подождать и подойти к другому входу. Все отнеслись к просьбе с понима­нием: все бывает, подождем.

Накалять обстановку стала одна из родительниц. Вернее, бабушка. Ей было все не так: не к тому выходу отправили, объявления о смене места выдачи не повесили, строго в назначенное время не начали. Возмущалась она громко и обращаясь сразу ко всем – и к родителям, и к учителю, и к детям, и даже к копошащимся во дворе рабочим. Некоторые мамы попытались пошутить, что вот, мол, времена пошли: за сахаром стой, за учебниками стой. Но пожилая дама была очевидно настроена поругаться. Ее внучка, кажется, еще дома задерганная бабушкой, молча стояла рядом с ней, натянув капюшон на голову, не вступая в разговор с одноклассниками. И то постоянно попадала под бабушкин «обстрел»: «Я же тебе сказала, застегни куртку, опять кашель нач­нется», «Стой ровно, не прислоняйся к стене», и еще с десяток ЦУ.

Не получив должного эффекта от молчащих родителей (желающих получить свою порцию недовольства не нашлось), женщина переключилась на чужих детей.

– Куда вы лезете?! Не видите, я стою. Ну и что, что ты тут стоял раньше всех (какой-то отчаянный ребенок решился возразить и отстоять свое место у стола с учебниками), иди отсюда!

– Вас кто воспитывал? Вы как смее­те так себя вести?! – это реакция на слишком громкий смех ребят.

Получать книги бабушка ринулась первой, несмотря на то что пришла она почти последней. Пока складывала учебники в пакет, еще раз донесла до общественности все, что она думает об организации сего действа и о нынешней молодежи.

Такая «бабушка» – образ очень часто встречающийся. Везде: в магазинах, в общественном транспорте (там вообще концентрат подобных морализаторов), в поликлиниках. И очень часто их «жертвами» становятся дети. Не так встал, не там сел, слишком громко бегают, плачут, смеются. Детей сгоняют с мест («молодой, постоишь»), громко отчитывают за плохое поведение в присутствии их родителей (двух зайцев – одним выстрелом).

Выглядит это со стороны отвратительно, честное слово. Ну даже если все не так, скажи спокойным тоном, попроси родителей обратить внимание на поведение их чад, но тоже вежливо! Почему надо унижать и оскорб­лять? При всех ведь это делается, специально громко и уничижительно.

Я согласна, когда дети действительно не умеют себя вести (таких «образчиков» порой настоящей дикос­ти тоже хватает в тех же автобусах и поликлиниках), и тогда я сама могу сделать замечание. И делаю: нездоровающемуся соседскому мальчику я деликатно объяснила, что с соседями по площадке старшего возраста надо здороваться, как я сама и поступаю по отношению к его родителям. А другому донесла (вежливо!), что нажать все кнопки лифта и заставить и без того вымотанное устройство кататься туда-сюда – дурацкая затея, сам же и застрянешь. Правда, первый мальчик так и не стал здороваться (тут уже воп­рос к его родителям ), но лифт наш больше никто не дергает.

Так давайте будем относиться к детям, и к своим, и к чужим, добрее. Или хотя бы по-взрослому. Ведь вам самим не будет приятно, если вас при всех унизят? Так почему можно унижать детей?

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