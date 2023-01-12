Будьте здоровы!

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Гуля Сейсембаева

Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства здравоохранения РК.

На заседании с участием заместителя Премьер-министра Алтая Кульгинова глава ведомства Ажар Гиният выступила с отчетом о реализации поручений Главы государства по повышению эффективности оказания медицинской помощи населению и обозначила задачи, стоящие перед отраслью на ближайший период.

Министр отметила положительную динамику основных медико-демогра­фических показателей здравоохранения страны. По словам Ажар Гиният, в этом году будет усилена работа по оказанию востребованных населением медицинских услуг в дистанционном формате, охват амбулаторным лекарственным обеспечением населения достигнет свыше 3,8 млн человек.

Что касается доступности медицинской помощи жителям села, то в прошлом году сданы в эксплуатацию 80 объектов ПМСП. Глава Минздрава напомнила, что в 2022 году внед­рены профилактические осмотры для сельских жителей, расширен перечень обследований и дополнены возрастные категории.

В рамках лекарственного обеспечения жителей села дополнительно открыты 72 аптечных пункта на базе медицинских организаций и 161 частная аптека на селе.

По направлениям работы в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» министр отметила, что в нынешнем году его реализация предусматривает строительство 309 объектов ПМСП, проведение капитального ремонта и реконструкции 11 межрайонных центральных районных больниц, которые смогут оказывать экстренную медицинскую помощь при инфарктах, инсультах, травмах и других состояниях с соблюдением принципа «золотого часа», а также предоставлять специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь без необходимости посещения крупных городов.

Нацпроект предусматривает и оснащение организаций здравоохранения 575 единицами современного медицинского оборудования. В рамках реализации документа в текущем году будет подготовлено 307 медицинских работников, из которых 54 врача общей практики, 253 средних медицинских работника.

По словам Ажар Гиният, для обеспечения доступности специализированной кардиохирургической и кардиологической помощи утверж­дена и реализуется Дорожная карта по совершенствованию оказания медицинской помощи при болезнях системы кровообращения в РК на 2022–2023 годы.

Еще одной важной задачей системы здравоохранения является комплексная модернизация онкологической службы, которая начнется в этом году в рамках реализации предвыборной платформы Президента Республики Казах­стан. Данная работа предусматривает модернизацию имеющегося диаг­ностического оборудования, организацию цент­ров ядерной медицины; развитие малоинвазивной хирургии и интервенционных методов лечения, повышение доступности новейших противоопухолевых лекарственных средств, создание современных онкологических центров.

Что касается кадров, то потребность в них в республике составляет более 7,7 тыс., из них врачей – порядка 3,9 тыс., средних медицинских работников – 3,8 тыс.

В рамках реализации поручений Главы государства в этом году планируется увеличить количество грантов резидентуры за счет респуб­ликанского бюджета на 70% и довес­ти их до 2,5 тыс. Говоря об охвате системой ОСМС, министр проинформировала, что на 1 января 2022 года количество застрахованных лиц в системе ОСМС составляло 15,5 млн человек, или 81,3% от населения страны. В течение всего прошлого года в систему ОСМС привлечено еще более 700 тыс. человек, и количество застрахованных составило 16,2 млн, или 83,2% от населения страны.

– Перед системой здравоохранения стоят конкретные масштабные задачи, качественная реализация которых позволит укрепить готовность системы к ликвидации текущих и предотвращению будущих глобальных вызовов, а также обеспечить формирование пациентоориентированной модели здравоохранения, соответствующей потребностям населения, – подчеркнула Ажар Гиният.

В ходе заседания вице-премьер Алтай Кульгинов поручил министру здравоохранения в течение ближайшего месяца определить круг проблем с каждым региональным акимом и совместно найти пути их решения.

– Необходимо сбалансировать ответственность и нагрузку на бюджет в части закупа медоборудования. В каких случаях финансирование будет идти по линии республиканского бюджета, а где – за счет местного бюджета. Люди из отдаленных райо­нов не должны ездить в Астану за медпомощью, тем более в условиях, когда зима длится по 7–8 месяцев, дороги закрыты, – отметил Алтай Кульгинов, обращаясь к представителям региональных властей.

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