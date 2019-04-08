Будто страна лагерей – Ахметжанов о сокращении тюремного населения в РК
Екатерина Елисеева
В каждой седьмой казахстанской семье был осужденный, будто мы страна лагерей. О сокращении тюремного населения страны рассказал заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Как вы знаете, к этому вопросу мы подходим взвешенно, путем принятия системных мер. Количество заключенных в Казахстане за 27 лет сократилось на 68 с половиной тысяч. На заре, когда мы получили независимость, Казахстан занимал третье место в мире после США по численности тюремного населения. В каждой седьмой семье казахстанцев был осужденный, который находился в местах лишения свободы. Была такая ситуация, будто мы страна лагерей. Сказывались последствия КарЛага и других, но постепенно снижение репрессивности привело к тому, что сегодня в наших тюрьмах находится всего 29 тысяч 913 лиц", – сообщил спикер.
Также он отметил, что закрыто 8 тюрем, и на этом сэкономлено 12 миллиардов тенге налогоплательщиков. Кроме того, к закрытию готовится еще 4 колонии старого типа. Так, за год положение тюремного населения Казахстана в международном индексе улучшилось на 12 позиций - с 83 до 95 места. Этот индекс показывает количество осужденных в стране на 100 тысяч населения. В нем участвует 212 стран.
"Количество регистрируемых уголовных правонарушений ежегодно уменьшается. В прошедшем году общее снижение составило 8 процентов.За 3 месяца текущего года преступность снизилась на 6 процентов, в том числе тяжких преступлений - на 10 процентов. Ее уровень из расчета на 10 тысяч населения составил по республике 159. В прошлом году было 170", – дополнил заместитель Генерального прокурора РК.
Он проинформировал, что в трех крупных мегаполисах с наибольшим скоплением населения, где много приезжих, студентов, туристов объективно уровень преступности сохраняется выше среднего по стране. Например, в столице по сравнению с прошлым годом показатель снизился на 15 процентов - с 256 на 218. В то же время в Алматы имеется рост преступности. Низкий уровень преступности отмечается в Туркестанской и Мангистауской областях.