«Буду скучать»: Месси сделал заявление перед последним матчем за Аргентину

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Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси сделал трогательное заявление после своей последней тренировки в составе сборной Аргентины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

После завершения тренировки 39-летний футболист поделился эмоциями от проведённого времени в национальной команде.

"Особенные моменты, за которыми я точно буду скучать", — приводит слова Месси инсайдер Фабрицио Романо.

Месси проведёт свой последний матч за сборную Аргентины ранним утром 7 октября. Соперником команды станет Бенин, встреча начнётся в 04:00 по казахстанскому времени.

Месси выступает за национальную команду Аргентины с 2005 года. За это время он помог сборной выиграть чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки — в 2021 и 2024 годах — и Финалиссиму-2022.

На чемпионате мира 2026 года аргентинцы вместе с Месси дошли до финала, где уступили сборной Испании со счётом 0:1. После завершения турнира форвард объявил о решении завершить карьеру в национальной команде.

Предстоящая встреча с Бенином станет для Месси последней в составе сборной Аргентины.